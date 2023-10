Wie gesund sind wir wirklich?

Mehr lesen

„Früher hatten die Menschen größere Ohren und Ohrläppchen“, erklärt der Schweizer Naturheilpraktiker André Blank. Was das mit einer gesunden Konstitution zu tun hat, welche Voraussetzungen es braucht, damit wir auf allen Ebenen, also wirklich ganzheitlich gesund sind und wie wir unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können, verrät er in diesem spannenden Interview. André Blank befasst sich seit über 20 Jahren mit ganzheitlicher...