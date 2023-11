Transgender – „Ich suchte darin vergeblich ein Leben in Selbstbestimmung“

Transsexualität ist ein großes Thema, vermehrt wird es nicht nur unter Erwachsenen gesellschaftlich und medial diskutiert bzw. gefördert. Vielmehr werden auch in jungen Jahren Kinder mit dem Thema konfrontiert. Das Doku-Drama „Gender Transformation – die unausgesprochene Realität“ wirft dabei einen konzentrierten Blick auf die Schattenseiten, die vielfach ausgeklammert werden, wie zum Beispiel schwerwiegende Nebenwirkungen der Transition Behandlungen, die psychische Belastungen...

Transsexualität ist ein großes Thema, vermehrt wird es nicht nur unter Erwachsenen gesellschaftlich und medial diskutiert bzw. gefördert. Vielmehr werden auch in jungen Jahren Kinder mit dem Thema konfrontiert. Das Doku-Drama „Gender Transformation – die unausgesprochene Realität“ wirft dabei einen konzentrierten Blick auf die Schattenseiten, die vielfach ausgeklammert werden, wie zum Beispiel schwerwiegende Nebenwirkungen der Transition Behandlungen, die psychische Belastungen der Betroffenen oder auch vorschnelle und Umzug reichende Beurteilungen von Ärzten und Therapeuten.

Im Anschluss an die Premiere lud Alexander Zwieschowksi zum Live-Talk in EpochTV-Studio, um dieses Thema auch von deutscher Seite her zu beleuchten. Diesem schwierigen Thema stellten sich Sophie Ben James Griebel aus Österreich, welche selbst eine Geschlechtsumwandlung vorgenommen hat, sowie Frau Hedwig von Beverfoerde von DemoFürAlle. Von Beverförde hat bereits zahlreiche Aktionen initiiert, um auf die Gefahren der Transgenderideologie aufmerksam zu machen. Sophie Ben James Griebel berichtet von ihren Erfahrungen der eigenen Transition und auch Detransition, und wie sie jetzt – mit etwas Abstand – auf die Sache schaut.

Mit dem geplanten Selbstbestimmungsgesetz hat das Thema in Deutschland auch wieder an Relevanz zugenommen, zumal mit erheblichen Änderungen das Transsexuellengesetz ersetzen soll.

Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung für die betroffenen Menschen, für Familien und ganzheitlich betrachtet für unsere Gesellschaft?

Weitere Gäste für diesen Talk wurden angefragt, doch leider war kein kontaktierter Arzt oder Psychologe, bereit, an der Diskussionsrunde teilzunehmen.

Die Dokumentation „Gender Transformation – die unausgesprochene Realität“ können Sie sich hier bei EpochTV anschauen.