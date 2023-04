Begründer von Falun Gong: Warum sollen alle Lebewesen gerettet werden?

Herr Li Hongzhi ist der Begründer der spirituellen Praxis Falun Gong. Die Praxis verbindet Meditation und sanfte körperliche Übungen mit einer Philosophie, die auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht beruht.

Li wurde viermal für den Friedensnobelpreis nominiert und wurde vom Europäischen Parlament für den Sacharow-Preis für geistige Freiheit vorgeschlagen. Außerdem wurde er mit dem International Religious Freedom Award von Freedom House ausgezeichnet.

Dieser Artikel von Herrn Li wird aus dem Chinesischen übersetzt.

…

Warum sollen alle Lebewesen gerettet werden?

Warum will der Schöpfer alle Lebewesen retten? Weil er sie liebt! Und weil er ihnen das Leben gegeben hat.

Als der Himmelskörper das Ende der letzten Phase im Prozess von Entstehen, Bestehen und Verfall bis zur Vernichtung erreichte, wendete der Schöpfer 200 Millionen Jahre auf, um die Drei Weltkreise zu schaffen und die verschiedensten Formen und Gelegenheiten zu arrangieren, damit alle Lebewesen gerettet werden können. Gleichzeitig legte er das Fundament für die Kultur, die Gedanken und das Verhalten der Menschen. Darüber hinaus nutzte er seinen göttlichen Körper, um alle Lebewesen von ihren Sünden zu befreien und ihr Karma abzubauen! Um alle Lebewesen zu retten, hat er alles gegeben.

Damit die Menschen den Anforderungen der Gottheiten entsprechen können, wenn die Rettung in der Endphase beginnt, sind unzählige Abbilder des Schöpfers in der Menschenwelt inkarniert, um die Grundlage für die menschliche Kultur zu legen und die Moral der Menschen zu wahren. Im Laufe der langen Geschichte sind alle Lebewesen seit Millionen von Jahren immer wieder inkarniert, um auf den Schöpfer zu warten. Nach und nach sind verschiedene Arten von Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den wahren Körpern der irdischen Menschen (einschließlich aller ethnischen Völker) und dem Schöpfer entstanden. Umso mehr liebt der Schöpfer seine Menschen auf der Erde. Um die Rettung besser durchzuführen, dürfen keine Lebewesen ohne solche Beziehungen zum Schöpfer, in der Zeit, wenn die Endphase eintritt, als Menschen inkarnieren. Zurzeit gehören alle wahren Körper aller Menschen auf der Erde bereits zu seinem Volk. Etliche Gottheiten, an die die Menschen auf der Erde glauben, sind als Menschen inkarniert, um die himmlischen Gesetze und das Dao zu lehren. Selbst die Menschen, die sie dabei genutzt haben, gehören zum Volk des Schöpfers. Die Gottheiten benutzten menschliche Körper mit dem Ziel, die Grundlage für eine göttliche Kultur zu legen, die der Schöpfer benutzen kann, wenn er in der Endphase Menschen auf der Erde rettet. Der Existenzgrund aller aufrichtigen Religionen, die beibehalten worden sind, liegt auch darin, die Moral der Menschheit zu wahren. Alle warten auf die endgültige Rettung durch den Schöpfer. Der Schöpfer hat das Recht, sein Volk zu lieben. Er wird diejenigen noch mehr lieben, die er für liebenswürdig hält. Das ist sein gutes Recht. Niemand hat das Recht, sich einzumischen! Seine Liebe ist die höchste Gnade gegenüber den Lebewesen!

Der Schöpfer ist der Herr aller Gottheiten. Er ist der Herr aller Herrscher, Erschaffer des Königs aller Könige, der Herrscher über alle Geschöpfe, einschließlich aller Menschen, Gottheiten und Gegenstände in den Drei Weltkreisen, die er erschaffen hat. Seine Liebe ist die höchste heilige Gnade gegenüber allen Geschöpfen. Es ist die größte Ehre für die Menschen auf der Erde, von ihm geliebt zu werden!

Meister Li Hongzhi

17. April 2023

***

Anmerkung der Redaktion:

Falun Gong wird weltweit von mehr als 100 Millionen Menschen praktiziert. Ungeachtet des Ausmaßes dieses kulturellen Phänomens wurde bisher kaum darüber berichtet. Als Medienorganisation, die die Religionsfreiheit hochhält, fühlt sich die Epoch Times geehrt, als erstes Medium diesen Artikel des Gründers von Falun Gong zu veröffentlichen. Wir würden uns sehr freuen, von Ihrer Meinung zu erfahren. Um uns zu schreiben, klicken Sie bitte hier und füllen Sie das Kontaktformular aus. Herzlichen Dank.