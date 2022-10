Badespaß in Islands Hauptstadt

Wenn Sie von einer Reise nach Island zurückkehren, wird man Sie in der Regel eines fragen: Haben Sie die Blaue Lagune besucht? Das riesige, milchig-blaue Schwimmbecken ist zu einer Ikone und einem absoluten Muss geworden – eine der beliebtesten Touristenattraktionen des Landes. In einem normalen Jahr kommen mehr als eine Million Menschen hierher, um ein Bad zu nehmen.

Wohltuender Schlamm

Die Besucher kommen an, duschen, waten in das dampfende Wasser und bedecken sich mit dem Kieselerdeschlamm vom Boden, dem heilende Kräfte nachgesagt werden. Ein Foto – mit einem kühlen Bier in der Hand und einer Maske aus weißem Schlamm im Gesicht – ist ein unverzichtbares Andenken an den Besuch. Die Pools haben eine Temperatur von etwa 37 Grad Celsius und sind künstlich angelegt.

Ein nahe gelegenes Kraftwerk zapft überhitztes unterirdisches Wasser aus einem Lavastrom an, um seine Turbinen zu betreiben. Dieses Wasser wird dann durch einen Wärmetauscher geleitet, um die Häuser und Unternehmen in Reykjavik mit Wärme zu versorgen. Anschließend fließt es in Becken, die die Blaue Lagune bilden. Das Kraftwerk wurde 1976 eröffnet, und in den frühen 1980er-Jahren kamen Menschen mit Hautkrankheiten in die damals noch nicht regulierten Abflussbecken und berichteten von guten Ergebnissen. Ein offiziellerer Badekomplex wurde 1987 eröffnet.

Es ist bei Weitem das berühmteste geothermische Wunder Islands und ein wunderbarer Ort, ein Bad zu nehmen. Aber bei einem Besuch in Reykjavik, der nördlichsten Hauptstadt der Welt, einer Stadt mit nur 130.000 Einwohnern, gibt es viele Möglichkeiten, ein Bad zu genießen. Ich bin selbst ein großer Liebhaber von Bädern. Bei drei verschiedenen Besuchen in der Stadt, darunter auch in diesem Sommer, habe ich mich in heiße Becken in der ganzen Stadt gestürzt.

Beheizte Bürgersteige

Das angenehme, warme Wasser, das überall in der Stadt fließt, ist ein glückliches Nebenprodukt der großen Spannungen, die sich direkt unter der Oberfläche abspielen. Island erhebt sich auf dem Mittelatlantischen Rücken und liegt direkt auf der Trennlinie zwischen der eurasischen und der nordamerikanischen Kontinentalplatte. Es ist ein Land aus Feuer und Eis – von Gletschern bedeckt, von Lavaströmen durchzogen und mit mehr als 200 Vulkanen bestückt. Schlammtöpfe blubbern. Geysire brechen aus. Die Energie aus der Tiefe ist nicht nur faszinierend, sondern auch nützlich, denn sie liefert im ganzen Land sauberen, preiswerten Strom und heizt im Winter sogar die Bürgersteige von Reykjavik.

Thermalbäder

Schon lange vor der Blauen Lagune haben die Isländer ihre heißen Pools genossen. Die ersten norwegischen Siedler, die im neunten Jahrhundert auf die Insel kamen, entdeckten schnell die natürlichen heißen Quellen und nutzten sie für Bäder und zum Wäschewaschen. Um 1200 baute der berühmte Historiker Snorri Sturluson sein eigenes Thermalbad; dieser Trend setzte sich im mittelalterlichen Island schnell durch, sodass bald ganze Badeanlagen gebaut wurden.

Diese Tradition ist in Reykjavik, einer kleinen, dynamischen und modernen Stadt, noch immer lebendig. In den 17 öffentlichen Schwimmbädern der Stadt treffen sich die Einheimischen nicht nur aus therapeutischen und hygienischen Gründen. Wie die finnische Sauna oder das japanische Onsen sind sie auch soziale Treffpunkte. Isländer im Ruhestand kommen morgens, um Klatsch und Tratsch auszutauschen und über Politik zu reden. Familien bringen ihre Kinder mit, die sich in den dampfenden Gewässern abreagieren können.

An einem hellen Freitagabend folgte ich einfach dem stetigen Strom von Menschen, die ihre Badesachen in Stoffbeuteln und Rucksäcken nach Sundhöllen trugen. Das 1937 erbaute Schwimmbad ist das älteste öffentliche Schwimmbad der Stadt. Entworfen wurde es von Guðjón Samúelsson, einem der größten Architekten des Landes, der auch für das Nationaltheater und die ikonische Hallgrímskirkja verantwortlich war, eine von einem Gletscher inspirierte Kirche auf einem Hügel, die von fast überall in der Stadt zu sehen ist.

Das Eintauchen

Drinnen bereitete ich mich auf das Eintauchen vor. Die Isländer sind anspruchsvoll in ihren Vorbereitungen für das öffentliche Bad. Auf der offiziellen Tourismus-Website von Reykjavik gibt es sogar eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Fragen und Antworten, die den trockenen Humor der Einheimischen widerspiegelt.

Nachdem ich geduscht hatte, verließ ich die Umkleidekabine im Badeanzug und machte mich auf den Weg zu den Saunen und heißen Pools, von denen sich einige auf dem Dach befanden. Die Einrichtungen waren kürzlich renoviert worden, und alles fühlte sich frisch an. Um mich herum plapperten die anderen Badegäste in der alten Sprache der Wikinger.

Himmelslagune

Ich machte mich auf den Weg zu einer Reihe anderer öffentlicher Schwimmbäder in der Stadt, entschied mich aber gegen einen letzten Besuch in der Blauen Lagune, die von der Hauptstadt aus mit dem Auto gut zu erreichen ist und in der Nähe des Flughafens in Keflavik liegt. Stattdessen wählte ich die neu eröffnete Himmelslagune, die viel näher an der Stadt liegt und mit einem öffentlichen Shuttle erreichbar ist, das mich direkt bei meinem Hotel abholte.

Nachdem ich mich geduscht und umgezogen hatte, stieg ich in das dampfende Wasser durch eine höhlenartige Öffnung in der schwarzen, vulkanischen Steinwand. Das Bad liegt in einem Industriegebiet, etwa 15 Minuten vom Stadtzentrum Reykjaviks entfernt, und die Mauern und der Rasen im Außenbereich schaffen eine Umgebung, in der man sich ganz auf die vulkanischen Freuden des Thermalwassers konzentrieren kann.

Ich holte mir ein Glas Wein von der Bar. Später durchlief ich das siebenstufige „Spa-Ritual“, das Sauna, Dampfbad, Körperpeeling, kaltes Tauchbad und eine warme Wasserfalldusche umfasst.

Am Rande des Pools hielt ich inne und genoss den Ausblick, den die Designer als „Fenster zu Island“ bezeichnen. Vor mir breitete sich das kalte Wasser des Nordatlantiks aus, die Gebäude des Stadtzentrums von Reykjavik und die Flugzeuge, die auf dem kleinen Flughafen der Stadt landeten und mich daran erinnerten, dass am nächsten Tag mein Abflug nach Übersee auf mich wartete. Aber für den Moment war ich froh, so dazustehen, der Dampf stieg überall auf, mein Glas war noch halb voll und ich freute mich auf meinen letzten herrlichen Schluck dieser Island-Reise.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel: „Pool-Hopping in Iceland’s Capital“.