„Batterien wieder aufgeladen“: Besucher erleben Anmut und Energie bei Shen Yun

Das alte China zu Gast im Kennedy Center Opera House in Washington, DC am 20. Februar 2022. Foto: The Epoch Times

Auf ihrer Welttournee zeigten die Künstlerensembles von Shen Yun Performing Arts aus New York vom 15. bis 20. Februar 2022 die antike chinesische Kultur, die fast verloren war. In einer Woche zeigten die verschiedenen Tourgruppen 26 Aufführungen in fünf Städten in vier US-Bundesstaaten (Washington, DC, Texas, South Carolina und Missouri) sowie in Nantes, Frankreich. Die Renaissance der traditionellen chinesischen Kultur ist das erklärte Ziel der Künstlergruppe.

Das Ensemble präsentierte vom 15. bis 20. Februar acht Vorstellungen in der US-Hauptstadt Washington. Vier Wochenendvorstellungen fanden vor ausverkauftem Haus statt.

„Da ist etwas Göttliches“

Die ausgezeichnete Kalligrafiekünstlerin Paule Persil, sah Shen Yun am 15. Februar in Nantes, Frankreich. Persil gewann den „col tricolore“ des Meilleur Ouvrier de France, einen prestigeträchtigen Wettbewerb der Handwerker Frankreichs.

„Es ist wunderbar in Bezug auf die Präzision und die Kunst … Ich bin sehr empfänglich für all die Perfektion, die Farben, die Inszenierung, diese Stringenz, die es ermöglicht, das Absolute, das Göttliche, das Heilige zu erreichen, … in dem Sinn, in dem ich arbeite“, so Persil.

Es ist so ein Gefühl … Die Göttlichkeit wird durch Schönheit, Ästhetik und Anmut übermittelt“, erklärte sie.

Als Praktizierende von Meditation, die ihr helfe, in ihrer Kunst zu Höchstleistungen zu gelangen, sagte Persil, sie glaube, dass Kunst ein Prozess der Suche nach dem Tao ist, und Shen Yun zeige ihr, dass, obwohl dieser Prozess der Suche schwierig ist, das Ergebnis unerwartet strahlend sein wird. Sie sagte: „Diese Verbindung mit Himmel und Erde, diese Art von persönlicher spiritueller Suche ist das ‚Tao‘, das von allen verfolgt wird, durch Kunst, und nur durch Kunst können wir es erreichen. Dies erfordert extreme Strenge und erfordert enorme Anstrengungen. Die (Shen Yun-)Aufführung ist die Verkörperung von allem, was ich liebe und verfolge.“

„Prächtig und kraftvoll“

Élias Urbina, Musiklehrer und Basstrompeter, und seine Frau sahen am 19. Februar Shen Yun im französischen Nantes.

„Diese Art des künstlerischen Ausdrucks habe ich noch nie erlebt. Ich spiele schon seit geraumer Zeit in Orchestern, vor allem für Ballett- und Opernaufführungen und in klassischen Orchestern. Ich habe selten Aufführungen gesehen, bei denen traditionelles Orchester und traditionelle Instrumente so gut kombiniert wurden. Doch Shen Yun hat das so perfekt hinbekommen. Der Dirigent ist fantastisch, ganz hervorragend“, fand er.

„Jede Bewegung trägt starke Energie in sich“

Sandra Jones, Gründerin einer Tanzschule, besuchte am 15. Februar eine Shen-Yun-Aufführung in Corpus Christi im US-Staat Texas.

Jones hatte Shen Yun schon einmal gesehen und wusste, dass die Bewegungen der Shen-Yun-Tänzer „extrem präzise“ sind und sie „jede Tanzbewegung vollständig beherrschen, einschließlich Sprüngen und Salti bei schnellen Bewegungsabläufen“.

Dieses Mal habe sie die Stärke der Künstler als Team gespürt.

Die Künstler von Shen Yun haben eine sehr starke Ausstrahlung und sie übertragen ihre Energie von der Bühne auf uns, das Publikum. Jede ihrer Bewegungen trägt starke Energie in sich. Alle sind so diszipliniert und übertragen die ganze Energie auf das Publikum“, meinte sie.

Choreografin lässt ihre Batterien aufladen

Malgorzata Nowacka-May, Tänzerin, Choreografin, Produzentin und künstlerische Leiterin von The Chimera Project, einem modernen Tanzensemble, besuchte am 15. Februar zusammen mit Robert May die Shen-Yun-Aufführung in Corpus Christi, Texas.

„Die Gegenüberstellung von Sanftheit und Stärke und die Fähigkeit, von einem zum anderen zu wechseln, ist so kraftvoll in der Bewegung.“

„Ich fühle mich aufgeladen, weil die Körperlichkeit so intensiv ist,“ so Nowacka-May, deren Choreografie auf einigen der renommiertesten Tanzfestivals Kanadas gezeigt wurde. „[Sie] bewegen sich mit Präzision und großer Beständigkeit.“

„Reich an Spiritualität“

Der ehemalige Senior Vice President und General Manager für den Bereich Asien eines bekannten Automobilindustrieunternehmens John Cardwell, und seine Frau Beverly sahen sich am 20. Februar in San Antonio im Bundesstaat Texas eine Shen-Yun-Vorstellung an.

„Die Aufführung ist reich an Spiritualität. Sie brachte mich zurück in das China vor der kommunistischen Herrschaft. Damals waren wir uns sehr ähnlich. Jetzt trennt die Kommunistische Partei die Menschen von ihren eigenen Traditionen, was sehr bedauerlich ist. Ich bin sehr froh, dass Shen Yun hierhergekommen ist und es uns ermöglicht hat, die Vergangenheit zu sehen“, erklärte Herr Cardwell, Immobilienmakler und Sekretär der Alliance for Technology Education in Applied Math and Science sowie ehemaliger Vizepräsident und Hauptgeschäftsführer von Johnson Controls Inc.’s Global Toyota Business Unit.

„Ich hoffe, dass Shen Yun den Chinesen helfen kann, das gegenwärtige China zu erkennen und zu verstehen, wie man zu den Ursprüngen zurückkehren und China den Weg zurück in eine zivilisierte Welt ermöglichen kann. Ich habe in China gelebt und weiß, dass die Chinesen ein sehr gütiges Herz haben. Aber es ist bedauerlich, dass sie immer noch unter Unterdrückung leben,“ so Cardwell.

Ehemaliger stellvertretender US-Außenminister: Shen Yun ermöglicht es, … standhaft zu bleiben

Robert Destro besuchte die Aufführung von Shen Yun in Washington, DC am 19. Februar.

„Es ist einfach wunderschön, absolut traumhaft – die Athletik, die Schönheit“, freute sich Destro, Juraprofessor an der Columbus School of Law der Katholischen Universität von Amerika und ehemaliger stellvertretender Staatssekretär für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit von 2019 bis 2021.

„Die Musik ist wunderschön! Ich meine, die Verschmelzung von westlichen und östlichen Musikinstrumenten ist einfach wunderschön. Es ist ganz fließend“, sagte er.

„Ich denke, dass [Shen Yun] eine Menge Hoffnung bringt. Unsere Traditionen sind es, die uns in schwierigen Zeiten wie jetzt Halt geben. Aber ich glaube auch, dass eine sehr wichtige Geschichte über die Menschenrechtsverletzungen erzählt wird, die heute in China geschehen.“ Er fügte hinzu, das Publikum könne hier viel lernen. „Ich fühle mich wirklich geehrt, heute hier zu sein“.

„Ich hoffe wirklich, dass die Menschen in China eines Tages in der Lage sein werden, dies auf der Bühne zu sehen, so wie wir es tun“, so der Juraprofessor.

Ex-Sonderbotschafter des US-Außenministeriums für globale Strafrechtsangelegenheiten: „Feiern der chinesischen Kultur“

Morse Tan, Dekan der Liberty University School of Law und ehemaliger Sonderbotschafter für globale Strafjustiz, besuchte am 19. Februar Shen Yun in Washington, DC.

Für Tan präsentiert Shen Yun die unzensierte chinesische Kultur, die nicht von der Kommunistischen Partei Chinas (KPC) eingeschränkt wird.

Ich halte es für sehr gut anzuerkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Das ist etwas, was von Menschen auf der ganzen Welt anerkannt wird. Aber ich denke, der atheistische Kommunismus leugnet diese grundlegende Realität“, sagte er.

Der ehemalige Botschafter hob hervor, dass Shen Yun Tugenden wie Barmherzigkeit, Nachsicht und Mut betont. Außerdem sei es sehr wertvoll, die Wahrheit über den Schöpfer aller Menschen wiederzufinden, sagte er.

Das Mini-Drama über die erzwungene Organentnahme in China war für ihn nichts Neues. „Traurigerweise geschieht dies im heutigen China. Und das ist Mord. Das ist eine schreckliche Tragödie, die nicht sein muss. Es handelt sich also um ein Verbrechen, das angeprangert werden sollte und gegen das man Stellung beziehen sollte.“

Tan nannte Shen Yun als „Ausdruck der Freiheit und als Feier der klassischen chinesischen Kultur“.

Würdenträger senden Botschaften

Offizielle Stellungnahme der Kongressabgeordneten Eleanor Holmes Norton aus Washington, DC: „Der Bezirk Columbia ist stolz darauf, Shen Yun, ein führendes Ensemble für klassischen chinesischen Tanz und Musik mit Sitz in den Vereinigten Staaten, zu Gast zu haben.“

Grußwort von Larry Hogan, Gouverneur von Maryland. „Ich freue mich, Sie zu dieser aufregenden Aufführung begrüßen zu dürfen, die die traditionelle chinesische Kultur bewahrt und zur Geltung bringt.“

Die öffentliche Würdigung durch den Senator des Staates Maryland, Benjamin F. Kramer:

„Hiermit wird der Falun Dafa Verein von Washington, DC aufrichtig dazu beglückwünscht, dass er das Leben der Menschen in Maryland durch international anerkannte Darbietungen bereichert, die in perfekter Harmonie die Musik der westlichen Kultur mit den schönen und mitreißenden Klängen des Ostens verbinden.“

Der Gouverneur von South Carolina, Henry McMaster, richtete ein offizielles Begrüßungsschreiben an Shen Yun Performing Arts. Für die Vorstellungen in Columbia, der Hauptstadt des Bundesstaates schrieb er:„ Die heutige Aufführung wird Sie auf eine bezaubernde Reise durch die chinesische Kultur führen, von längst vergangenen Traditionen bis hin zu modernen Heldengeschichten. Die wunderschön choreografierte Aufführung mit talentierten Musikern, anmutigen Tänzern und begabten Künstlern wird Sie mit Sicherheit unterhalten, inspirieren und lehrreich sein. Es ist eine seltene Gelegenheit, die alte Zivilisation mit der Schönheit von Musik und Tanz zu erleben.“

Nächste Aufführungen

Shen Yun setzt seine Tournee 2022 mit folgenden Aufführungen fort: Mülheim, Ludwigsburg, Berlin, Bremen, Füssen, Frankfurt u.v.m.

Weitere Informationen zu Tickets und Terminen finden Sie unter: https://de.shenyun.com/

