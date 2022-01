Bühnentechniker: Das Bühnenbild von Shen Yun ist zukunftsweisend

„Das Bühnenbild von Shen Yun hat Zukunft. So wird Theater allgemein künftig aussehen“, sagte Stefan Gest vom Stadttheater Krefeld. Der Bühnentechniker hat die Sonntagnachmittag-Vorstellung von Shen Yun im Kölner Musical Dom besucht.

„Traditioneller Tanz in Verbindung mit moderner Projektionstechnik, diese Verbindung von Bühnengeschehen mit dem Bühnenbild ist zukunftsweisend. Das wird bei Shen Yun sehr viel gemacht“, sagte Gest. „Diese Verbindung des Alten mit dem Modernen, das finde ich klasse.“

„Tatsächlich ist es eine Verbindung von moderner Technik, Licht und Film mit dem Tanz. Das so ineinander zu bringen habe ich vorher noch nicht gesehen. Es ist sehr modern und gefällt mir sehr gut. Es ist sehr interessant“, so Gest weiter. Auch das Stadttheater Krefeld fange gerade mit der Modernisierung der Bühnentechnik an.

Laut Programmheft ist die visuelle Verschmelzung von digitalem Hintergrundbild und Bühnengeschehen eine Erfindung von D.F., dem künstlerischen Leiter von Shen Yun. „Die Erfindung von Shen Yun Performing Arts ermöglicht es den Darstellern, sich zwischen Bühne und animiertem Hintergrund hin- und herzubewegen. Der 2016 patentierte Effekt erweitert die Bühne ins Grenzenlose und lässt die Animation als lebensechte Fortsetzung der Darsteller erscheinen“, liest sich darin. Dank dieser Erfindung werde jeder gewünschte Ort oder Augenblick lebendig und könne so das Publikum sofort in eine andere Zeit und an einen anderen Ort versetzen.

Das Bühnenbild und die Kostüme haben Gest auch sehr gefallen. „Ja, für das Auge ist das sehr schön, die verschiedenen Farben und diese Farbenpracht. Das ist jetzt in der dunklen Jahreszeit unheimlich faszinierend und tut der Seele gut. Die Farben fand ich klasse. Also für mich war es, als ob ich jetzt viel Sonne gespürt habe, sage ich mal. Es hat gut getan.“

Und Stefan Gest fährt fort: „Ich würde Shen Yun weiterempfehlen, auf jeden Fall. Es ist sehr erfrischend, sich das selbst anzuschauen.“

