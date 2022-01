Chinesisches Neujahr 2022: Das Jahr des Tigers

Das chinesische Neujahrsfest 2022 fällt auf Dienstag, den 1. Februar 2022, und an diesem Tag beginnt das Jahr des Tigers. Der Tiger ist das dritte der zwölf Tiere des chinesischen Tierkreises, zu denen Ratte, Ochse, Tiger, Kaninchen, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein gehören.

In China ist der Tiger ein Zeichen für Stärke und Königlichkeit. Menschen, die im Jahr des Tigers geboren sind, sind in der Regel mutig, stark, mitfühlend und ehrgeizig. Sie lieben Herausforderungen und haben einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, obwohl sie manchmal aggressiv, arrogant und ungestüm sein können.

Sie sind mit dem Charisma von Anführern geboren. Da sie fröhlich und geradlinig sind, können sie leicht das Vertrauen der anderen gewinnen. Sie sind auch entschlossen und ruhig im Falle von Schwierigkeiten, sodass sie oft diejenigen sind, die Dinge entscheiden. Mit ihrer außergewöhnlichen Energie und ihrem herausragenden Mut neigen Tiger-Menschen natürlich dazu, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und zu den führenden Persönlichkeiten in einer Gruppe zu werden.

Die Legende des Tigers

Der Legende nach gehörte der Tiger ursprünglich nicht zu den 12 Tierkreiszeichen, stattdessen war es der Löwe. Der Löwe hatte allerdings einen schlechten Ruf, weil er sehr wild und berüchtigt in den Bergen war. Der Jadekaiser, der göttliche Verwalter der drei Weltkreise und zuständig für das Wohl der Menschen, wollte den Löwen aus der Liste der zwölf Tiere streichen. Der Tiger, der hingebungsvoll vor dem himmlischen Palast Wache hielt, war sicherlich ein geeigneter Kandidat für den Tierkreis, da er sehr mutig war.

Bevor der Tiger zum Wächter des Jadekaisers wurde, war er aufgrund seiner hervorragenden Fähigkeiten im Fangen, Schlagen, Beißen, Hetzen und Springen der König des Waldes.

In der Welt der Menschen herrschte zu jener Zeit Unordnung. Die Tiere benahmen sich wild und verursachten ein Unheil für die Menschheit. Der Gott, der sich um die Erde kümmerte, berichtete dem Jadekaiser und bat um Hilfe. Der Jadekaiser übertrug die Aufgabe dem Tiger. Bevor er in die Welt der Menschen hinabstieg, um die Aufgabe zu erfüllen, verlangte der Tiger vom Jadekaiser, dass er für jeden seiner Siege einen Vermerk machte, was der Jadekaiser versprach.

Als der Tiger auf die Erde kam, stellte er fest, dass der Löwe, der Bär und das Pferd die stärksten Tiere waren, also forderte er sie heraus und besiegte sie einen nach dem anderen mit seinen mächtigen Fähigkeiten. Die anderen Tiere bekamen Angst und versteckten sich im Wald. Die Welt wurde friedlich und die Menschen dankten dem Tiger für seinen Einsatz.

Als der Tiger in den himmlischen Palast zurückkehrte, zeichnete der Jadekaiser drei horizontale Linien auf seine Stirn für seine drei Siege.

Einige Zeit später wurde die Erde von einer Flut heimgesucht, eine Katastrophe, die durch das Schildkrötenmonster aus dem Ostmeer verursacht wurde. Die Kreatur im Meer richtete mehrere schreckliche Dinge unter den Menschen an. Der Jadekaiser befahl dem Tiger, erneut auf die Erde zu gehen, um das Schildkrötenmonster zu bezwingen. Der Tiger tötete das Ungeheuer und errang erneut den Sieg.

Als er in den Himmelspalast zurückkehrte, ehrte ihn der Jadekaiser, indem er eine vertikale Linie zwischen den drei horizontalen Linien zog, die „珙“ (König) auf seine Stirn zeichnete. Von da an etablierte sich der Tiger als König aller Tiere auf der Erde.

Schließlich ersetzte der Jadekaiser den Löwen auf der Liste der chinesischen Tierkreiszeichen durch den Tiger, der seither die Aufgabe übernommen hatte, den Frieden auf der Erde zu bewahren.

Das Muster auf der Stirn des Tigers entspricht dem chinesischen Schriftzeichen für König 王 (Wáng).

Es besteht aus drei horizontalen und einer vertikalen Linie. Die drei horizontalen Linien stehen für Himmel, Erde und Menschen und die vertikale Linie verläuft durch Himmel, Erde und Menschen. Im Altertum, noch vor der Entstehung des chinesischen Kaiserreiches, waren die Könige珙 die obersten Herrscher der ersten drei Dynastien der chinesischen Geschichte: Xia-, Shang- und Zhou-Dynastie. Mit mehr als hundert Millionen Menschen, die 珙 als Familiennamen tragen, ist es derzeit der häufigste Nachname auf dem chinesischen Festland und auch einer der häufigsten Nachnamen der Welt.

Tiger in der traditionellen chinesischen Kultur

Der Tiger ist ein ganz besonderes Tier in der chinesischen Geschichte. Er ist ein Glückssymbol und hat sowohl Respekt als auch Bewunderung hervorgerufen. Unter den göttlichen Tieren in der chinesischen Mythologie wie 龍 (Drache), 鳳凰 (Phönix) und 麒麟 (Qilin) kann der Tiger physisch in der menschlichen Welt gesehen werden. Dennoch betrachteten die Chinesen sie alle als Beschützer der Menschen.

Berühmte Tiger-Persönlichkeiten

Berühmte Persönlichkeiten, die im Jahr des Tigers geboren wurden, sind unter anderem:

Ludwig van Beethoven (1770-1827), der berühmte deutsche Komponist und einer der am meisten bewunderten Komponisten in der Geschichte der westlichen Musik.

William Wordsworth (1770-1850), einer der einflussreichsten Dichter der englischen Romantik.

Sun Yat-sen (1866-1925), der erste Präsident der Republik China, der als der Vater der Nation in Taiwan gilt.

Grüße für das Jahr des Tigers

Die Ankunft des chinesischen Neujahrs ist eine Gelegenheit, allen Groll loszulassen und Grüße mit guten Wünschen und Segen zu senden. Vor allem während der Pandemiezeit mit COVID-19 wird es geschätzt, von anderen Menschen Grüße für eine gute Gesundheit zu erhalten. Nachfolgend finden Sie einige der beliebtesten Neujahrsgrüße für das Jahr des Tigers:

Frohes Jahr des Tigers! (虎年好 Hu nián hao)

Frohes neues Tigerjahr! (虎年快樂, Hu nián kuài lè)

Frieden und Gesundheit im Jahr des Tigers! (虎年安康, Hu nián an kang)