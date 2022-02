Das Beste, was Sie für Ihre Kinder tun können: Lieben Sie Ihren Ehepartner

Vor Kurzem waren meine Frau Mary und ich in meinem Arztwartezimmer, wo sie eine alte Ausgabe einer Zeitschrift fand. Beim Durchblättern stieß sie auf einen Artikel mit einer sehr groß gedruckten Überschrift: „LIEBE DEINEN EHEPARTNER MEHR“. Nachdem sie ihn gelesen hatte, reichte sie ihn mir und sagte: „Lies das. Ich weiß, es wird dir gefallen.“

Es begann so: „Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern kann sie dazu bringen, merkwürdige Dinge zu tun – zum Beispiel bis 1 Uhr nachts aufzubleiben, um für ein Projekt der zweiten Klasse etwas zu bekleben, oder 40 Kilometer zu fahren, um einen einzigen Fußballschuh abzuliefern. Aber eines der sonderbarsten Dinge, die Eltern tun, ist, dass sie ihre Kinder mehr lieben als ihren Partner.“

„Ja“, rief ich meiner Frau zu, „endlich habe ich etwas in der Zeitschrift gefunden, dem ich zustimme!“

„Erinnerst du dich an Herrn Schmidt?“, fragte ich. „Er hatte einen Autoaufkleber, auf dem stand: ‚Das Beste, was ein Mann für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu lieben.‘“

„Ja“, antwortete Mary. „Und das war in den frühen 1970er Jahren.“ Wir sprachen ein wenig darüber, dass die Schmidts dem Artikel weit voraus waren, und ich wandte mich wieder der Zeitschrift zu.

In dem Bericht wird von Untersuchungen berichtet, dass Kinder, die in einem Elternhaus aufwachsen, in dem die Eltern ihre Liebe zueinander zeigen, viel glücklicher sind und sich sicherer fühlen als Kinder, die in einem lieblosen Elternhaus aufwachsen. Sie sehen, wie ihre Eltern miteinander umgehen, und ahmen dieses Verhalten bei Menschen nach, die sie kennen. Raten Sie mal: Kinder, die sehen, wie sich ihre Eltern streiten und anschreien, schreien und streiten auch in der Schule; auch das Gegenteil ist der Fall. Wie oft haben wir schon eine Mutter sagen hören: „Er ist ein gutes Kind, aber er hat das Temperament seines Vaters“ oder „Sie ist so lieb und nett wie ihre Mutter!“

Zu oft sind Eltern so sehr mit dem Leben ihrer Kinder beschäftigt, dass sie ihren Ehepartner „vergessen“. Und nachdem sie 25 bis 30 Jahre lang für ihre Kinder gelebt haben, werden die Eltern einander fremd. Im Laufe der Jahre haben mir viele Paare genau das erzählt: Sie waren sehr glücklich miteinander, bis die Kinder kamen.

Die Studienautoren stellten fest, „dass sie [die Eltern] im Alter von 50 bis 55 Jahren keine Gespräche mehr miteinander führen können“. Wie wahr. Viel zu oft waren Mary und ich in einem Restaurant und haben beobachtet, wie Paare an den Nachbartischen den ganzen Abend verbrachten und kein einziges Wort sagten.

Wie schade! Ja, es ist wichtig, mit der ganzen Familie zu Abend zu essen, aber sorgen Sie dafür, dass Sie mindestens einmal in der Woche einen gemeinsamen Abend haben – ohne die Kinder.

Während unserer langjährigen Ehe erinnerte Mary mich oft daran: „Die Kinder sind zu uns gekommen, um mit uns zu leben, nicht umgekehrt. Überleg doch mal: Sie sind gekommen, um 18 Jahre lang mit uns zu leben und uns dann zu verlassen. Wir haben einander geheiratet, um miteinander zu leben, bis dass ‚der Tod uns scheidet‘.“ Die Kinder können sich darauf einstellen und müssen das wissen.

Das ist eine wichtige Lektion für eine gute Ehe: Hören Sie nicht auf, zu lieben; hören Sie nicht auf, sich auszutauschen; hören Sie nicht auf, zu reden, und Sie werden die Jahre des „leeren Nestes“ mit mehr Spaß verbringen. Und vielleicht, aber nur vielleicht, werden es die besten Jahre Ihres Lebens sein!

Was an den restlichen Familienabenden tun? Sind Sie schon mit Ihren Kindern die verschneiten Hügel in der Nachbarschaft heruntergerodelt? Konnten Sie nach dem Abendessen mit Ihren Kindern ein paar Brettspiele spielen? Haben Sie das Monopoly-Spiel für die älteren Kinder ausgegraben und mit den jüngeren „Schwarzer Peter“, „Memory“ oder „Schlangen und Leitern“ gespielt? Wenn Sie das getan haben, können Sie davon ausgehen, dass Ihre Kinder Sie dafür lieben werden.

In diesem Sinne: ein Abend pro Woche als Paar, und Ihre Ruhestandsjahre sind mit Glück erfüllt – sechs Abende pro Woche mit Ihren Kindern, und Sie verhelfen ihnen dazu, eine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Genießen Sie Ihre Kinder und Ihren Ehepartner!