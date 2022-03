Designerin: Shen Yun ist unbeschreiblich schön

Vielfältige, inspirierende Farben sind nicht nur ein wesentlicher Bestandteil der authentischen chinesischen Kultur, sondern auch das tägliche Brot in der Werbung. Annika Müller von der Werbeagentur Schleuse01 besuchte die heutige Nachmittagsvorstellung von Shen Yun in der Deutschen Oper Berlin. Die Art Direktorin für Markenentwicklung und Content-Marketing arbeitet für Unternehmen im Immobilien- und Kapitalmarkt sowie für Ministerien und Verbände. Epoch Times sprach mit ihr über die Eindrücke von Shen Yun.

NTD: Was machen Sie beruflich?

Müller: Ich arbeite in einer Kreativagentur. Ich habe da täglich mit Farben und Formen zu tun und bin deswegen auch heute hier. Ich wollte einmal in eine andere Welt eintauchen (lacht).

NTD: Hat sich das für Sie ausgezahlt?

Müller: Ja. Es war ein ganz tolles Erlebnis! Das muss man sich unbedingt selbst anschauen. Es ist einfach … Also ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es ist wirklich auf vielen Ebenen sehr beflügelnd. Musik, Farben, Formen, Tanz – es ist alles auf den Punkt aufeinander abgestimmt. Es ist … also es ist einfach unbeschreiblich schön!

NTD: Wie wirken die Farben von Shen Yun auf Sie?

Müller: Unglaublich. Es war brillant und atemberaubend. Diese Leuchtkraft der Kleidung im Zusammenspiel mit dem Bühnenbild gemeinsam mit dem digitalen Eintauchen der Künstler – also dieses Fortsetzen der Handlung von der Bühne im Bühnenbild. Ich bin überwältigt! Das war grandios! Wirklich toll!

NTD: Haben Sie Inspirationen für Ihre Arbeit bekommen?

Müller: Auf jeden Fall. Dieses luftige Gefühl, also dieses Luftige, mit diesem Beschwingten von den Kleidern. Zudem noch die perfekte Farbkomposition der Kleidung mit dem Bühnenbild. Es passte perfekt und war auf den Punkt abgestimmt.

NTD: Was nehmen Sie von der heutigen Vorstellung mit?

Müller: Ich bin ein visueller Mensch. Es war ein toller Einklang von Gefühls- und Farbwelt. Eine ganz andere Welt, also mal ganz fernab von der bedrückenden Realität. Ich fühlte mich frei und fröhlich. Und das ist toll, gerade zu dieser Zeit von Ukrainekrieg und Corona.

NTD: Haben Sie durch Shen Yun etwas über die wahre chinesische Kultur vor dem Kommunismus erfahren?

Müller: Also es ist eine Reise durch die Geschichte. Ich habe mich selbst noch nicht so besonders mit der chinesischen Kultur auseinandergesetzt. Aber ich glaube, ich habe durch diese Zeitreise einen guten Eindruck davon bekommen.

Es hat so etwas Besinnliches. Auch durch die Lieder. Ich hab’ noch mal so einen Schubs bekommen von wegen „Wofür ist man auf der Welt? Woran soll man sich richten? Was ist im Leben wirklich wichtig?“. Ich fand, das hat Shen Yun echt gut transportiert.

NTD: Haben Sie darauf Antworten gefunden?

Müller: Na ja, ich finde, es ist wichtig, dass jeder bei sich selbst bleibt und bei sich selbst sucht. Also persönlich und auch ich in meinem Beruf und die Künstler auf der Bühne. Wenn man sich zuerst selbst verbessert, dann entsteht auf jeder Ebene was Gutes. Wenn das dann bei vielen so ist, dann ist Frieden einfach. Also und wenn alle glücklich sind und zufrieden, dann gibt es doch auch eigentlich keinen Krieg mehr um irgendetwas, oder?

NTD: Wir danken für das Interview.

Müller: Ja. Gerne.

Zur besseren Lesbarkeit und Verständnis redaktionell von ah bearbeitet.