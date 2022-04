„Ein schönes Abschiedsgeschenk“

Der Auftakt der Aufführung von Shen Yun im Berliner Theater am Potsdamer Platz hat gestern begonnen. Die Zuschauer tauchten ein in eine komplett neue und mystische Welt aus Tanz, Musik und Tradition. Bis zum 1. Mai gastiert das New Yorker Ensemble in der Hauptstadt.

Wolfgang Hoffmann besuchte gemeinsam mit seiner Tochter Lara die Vorstellung von Shen Yun im Theater am Potsdamer Platz. Dem Immobilienmanager hat es sehr gut gefallen. „Ich war sehr beeindruckt von den Farben, der Choreografie, der Beweglichkeit der Tänzer und der Synchronisation.“

Seine Tochter pflichtet ihm bei: „Ich schließe mich da ganz an. Es war sehr erstaunlich und ein schönes Erlebnis.“ Das Bühnenbild hat ihn besonders beeindruckt, „die Landschaften, die traditionelle Bauweise im Zusammenhang mit der Choreografie waren toll“. Lara fällt die Entscheidung schwer: „Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Es war alles total schön.“

Hoffmann war bekannt, „dass die chinesische Tradition seit 1949 von der KP Chinas bekämpft wird“. Doch nach der Aufführung ist „das mehr im Herzen angekommen und klarer geworden, was es für eine reiche Tradition gab, die im heutigen China leider nicht mehr gelebt werden kann“. Der Abend war für Vater und Tochter etwas Besonderes und „wird sicherlich lange in Erinnerung bleiben“, sagt er. Lara will ihren Freunden berichten „wie unglaublich das alles war“.

Mystisch und farbenfroh

Vertriebsingenieur Sascha Franke und seine Verlobte, die Produktmanagerin Christina Palazios, verließen beeindruckt die Aufführung. „Es war wirklich schön, sehr farbenfroh, sehr aktiv und es war sehr schön anzusehen“, sind sich beide einig. „Die perfekte Synchronisation der Tänzer und die traditionelle Kleidung der verschiedenen Dynastien imponieren.“

Die traditionelle chinesische Kultur, die Shen Yun zeigt, findet das Paar mystisch, hatte etwas Verborgenes und war sehr interessant. „Das zu erleben ist sehr schön!“ Das Zusammenwirken der Tänzer mit der Bühnentechnik, „dieses schöne Spiel zwischen Realität und Virtualität ist wunderbar“, sagt Franke. Beide haben den Abend sehr genossen und empfehlen Shen Yun unbedingt weiter. Die Aufführung zu besuchen „war eine super Entscheidung, es war perfekt, einfach super“.

Schönes Abschiedsgeschenk

Die Familie Zürcher sind Schweizer, wohnten aber lange Zeit in Berlin und zum Abschied aus der „alten Heimat“ wollten sie etwas ganz Besonderes machen. So sahen sie sich gemeinsam die Aufführung von Shen Yun im Theater am Potsdamer Platz an. Allen hat die Aufführung und das Abtauchen „in eine komplett neue Welt“ sehr gut gefallen.

Frau Zürcher ist Mikrobiologin, tanzte aber in ihrer Freizeit Ballett. Ihr fielen besonders „das sehr hohe Niveau der Tänzer und die Synchronität“ auf. Die anderen Familienmitglieder stimmen ihr zu und freuen sich über ihr selbst gewähltes Abschiedsgeschenk aus Berlin und „einer schönen Erinnerung“. (bs)

