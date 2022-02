Gleichgewicht im Leben schaffen

Eyecatch: In einer Welt voller Bildschirme brauche ich oft das Gefühl der Nähe zur Natur.

Ich habe den Wunsch, einen Holzofen in mein Haus zu stellen. Meine Ausrede ist, dass ich im Falle einer Katastrophe oder eines Stromausfalls in der Lage sein muss, mich selbst zu versorgen. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn ich meine Beweggründe etwas genauer untersuche, geht es mir eher darum, der Natur näherzukommen. Dem Knistern zu lauschen, die Hitze zu spüren und in die Flammen zu schauen, weckt etwas in mir.

Normalerweise stelle ich die Temperatur im Haus mit einem Knopfdruck ein. Es ist ein genaues System, das mir eine präzise Temperatur angibt.

Mein gut isoliertes Haus schützt mich zusammen mit einer guten Heizungsanlage vor der Kälte und sorgt für einen angenehmen Alltag. All dies ist äußerst praktisch. Diese technischen Geräte schützen mich zwar vor den Naturgewalten, aber sie trennen mich auch von ihnen.

In der Vergangenheit, als ich einen Ofen oder einen Holzofen hatte, gab mir der gesamte Prozess des Holzspaltens, des Hineintragens und des Verbrennens im richtigen Tempo ein Gefühl der Kontrolle. Dieses Gefühl rührt nicht wirklich von einer echten Kontrolle her, sondern eher von einer Nähe zu dem, was ich gerade tue.

Ich weiß genau, woher die Wärme kommt. Und obwohl ich früher die Bäume nicht selbst geschlagen habe, habe ich den Landbesitzer gekannt, der das Holz gesägt hat. Ich holte den Baum in der Nähe der Stelle ab, an der er gefällt wurde, fuhr ihn nach Hause, spaltete ihn auf und ließ ihn trocknen.

Es war einfach, und ich war fast an dem gesamten Vorbereitungsprozess selbst beteiligt.

Mit meinem Wunsch nach einem Holzofen versuche ich, ein Gleichgewicht im Leben zu finden.

Ich möchte die Bequemlichkeit behalten, aber gleichzeitig unabhängig von komplizierten Systemen sein, die ich nicht verstehe. Ich möchte vor den Kräften der Natur geschützt sein und trotzdem in ihrer Nähe sein.

Das Holen von Brennholz und das Überwachen der Temperatur im Haus mit einfachen Mitteln stellen eine direkte Verbindung zur Wärmequelle her. Anstatt mich über Stromausfälle zu beschweren oder mich auf jemanden zu verlassen, den ich nicht kenne, habe ich die volle Kontrolle über den gesamten Prozess. Die Verantwortung wird direkt auf mich übertragen.

In einer Welt, die so unglaublich abhängig von Elektrizität ist und in der so vieles mit komplizierten digitalen Systemen, sozialen Medien und Smartphones verknüpft ist, verspüre ich ein immer größeres Bedürfnis nach Einfachheit, ein immer größeres Bedürfnis, mich mit etwas Natürlichem, mit etwas Ursprünglichem zu verbinden. Das Holz hineinzutragen und in den Ofen zu legen, ist ein Ritual. Wenn man sitzt und ein Buch liest, Radio hört oder schreibt und dabei kleine Pausen einlegt, um das knisternde Feuer anzuschauen, entsteht ein Rhythmus. Es ist klar, dass dieser besondere Teil unter meine Zuständigkeit fällt. Kontrolle und Verantwortung. Wenn das Feuer ausgeht, verschwindet auch die Wärme.

In vielerlei Hinsicht besteht das Leben aus kleinen, scheinbar unbedeutenden Handlungen. Ich komme von der Arbeit nach Hause. Ich lege mich eine Weile hin und schaue an die Decke. Eine Tasse Tee kochen und trinken, während man aus dem Fenster schaut oder in einer Zeitung blättert. Das Gehirn entspannt sich und das Teetrinken wird zu einem meditativen Ritual am Ende des Arbeitstages.

Wir brauchen diese kleinen Rituale, und wir müssen dafür sorgen, dass sie gesund sind. Es ist leicht, nach Hause zu kommen, den Fernseher einzuschalten und bei einer Serie hängenzubleiben. Aber entspanne ich mich dabei? Kommt mein Gehirn zur Ruhe, wenn all die Eindrücke auf mich einprasseln? Manchmal denke ich, dass dies der Grund ist, warum sich Menschen Hunde zulegen.

Es wird zur Selbstverständlichkeit, jeden Tag spazieren zu gehen. Man schafft sich Rituale, um vom Medienlärm abzuschalten und das Gehirn zur Ruhe kommen zu lassen. Sicherlich wäre ein Holzofen im Krisenfall gut, aber vor allem würde er gesunde Gewohnheiten schaffen. Hauptsächlich würde ich damit ein Ritual schaffen, um mein Gehirn zur Ruhe kommen zu lassen.