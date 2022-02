Ihr Verstand – die Superdroge

Wie kann man die Gedanken und Verhaltensweisen, die Ängste und Depressionen verursachen, besser in den Griff bekommen?

Das Leben ist hart. Das ist uns allen klar. Wie kann man also besser damit umgehen?

Ob es uns gefällt oder nicht, die meisten von uns werden irgendwann von der Realität eingeholt. Wie gut unser Leben heute auch sein mag, morgen kann es schon wieder in sich zusammenfallen. Das ist kein Pessimismus – das ist die Realität.

Was aufsteigt, muss auch wieder fallen. Niemand lebt ohne Probleme. Das ist einfach ein Teil der menschlichen Existenz. Diejenigen, die sich darüber im Klaren sind, dass die nächste Herausforderung immer gleich an der nächsten Ecke lauert, sind besser auf das Leben vorbereitet.

Aber wie der preußische General und Militärtheoretiker Claus von Clausewitz schon vor langer Zeit wusste: „Kein Plan überlebt die erste Begegnung mit dem Feind.“ Mit anderen Worten: Egal wie gut wir auf den nächsten Rückschlag im Leben vorbereitet sind, so sind wir doch nur Menschen und es wird schmerzlich sein. Die Art und Weise, wie Sie mit diesem Schmerz umgehen, wird sich entscheidend auf Ihre Zukunftsaussichten auswirken.

In der Psychologie gibt es einen Begriff, der sich „Rumination“ nennt, also das Grübeln über schlechte Erfahrungen und Dinge aus der Vergangenheit. Meiner Meinung nach ist dies die Ursache der meisten Depressionen.

Dieses Grübeln bedeutet, dass man immer wieder über eine negative Sache nachdenkt, was dann die Gedankenprozesse zu einem anderen negativen Gedanken katapultiert. Und so geht es immer weiter in einen sich vertiefenden Kreislauf, aus dem man sich oft nur schwer befreien kann.

Ein Beispiel: Erst wachen Sie verspätet auf. Dann kommen Sie auf dem Weg zur Arbeit in einen Stau. Dann verlieren Sie einen großen Kunden. Und dann macht Ihre Freundin Schluss. Als Nächstes denken Sie: „Ich bin so ein Versager. Warum passiert das ausgerechnet mir?“

Daraufhin kommen die Prognosen und absoluten Aussagen: „Ich werde gefeuert. Niemals werde ich einen neuen Kunden finden. Eine Freundin werde ich auch nie finden. Ich werde wahrscheinlich nie heiraten!“

Und schon ist man in der Situation, wo man versucht, sich zusammenzureißen, um bei Verstand zu bleiben.

Diese Gedanken, die einen immer weiter in die Depression und Niedergeschlagenheit treiben, sind ganz alltäglich. Aber braucht man eine Droge, um damit fertig zu werden? Ist Alkohol die Lösung? Wahrscheinlich nicht, und zwar aus folgendem Grund: Drogen lösen die zugrunde liegenden Probleme nicht. Drogen verschaffen Ihnen einen künstlichen Rausch, der dazu führt, dass Sie sich schließlich schlechter fühlen als zuvor.

Stattdessen empfehle ich ein uraltes Wundermittel: Ihren Verstand. Er ist zu 100 Prozent natürlich, sicher, wirksam und kostenlos! Und er ist sofort einsatzbereit.

Verwenden Sie Ihren Verstand, um drei Dinge zu tun: ablenken, aufspüren und entstigmatisieren.

Ablenken

Zunächst einmal ist es wichtig, dass Sie Ihre Sinne vom Grübeln ablenken, bevor es außer Kontrolle gerät. Ich selbst mache das mit einem feinen Cocktail aus kognitiver Verhaltenstherapie und „Flow“. Sie werden jetzt einen Crashkurs in beidem bekommen. Es ist ein zweistufiger Prozess.

1) Hören Sie mit den negativen Selbstgesprächen und Zukunftsprognosen auf.

Hören Sie mit den „Warum ich“- und „Ich bin schlecht“-Tiraden auf. Schluss mit den Übertreibungen wie „Ich werde mich nie wieder erholen“ und „Niemand wird mich je wieder einstellen“. Hören Sie einfach auf. Zwingen Sie sich, damit aufzuhören, sich selbst schlecht zu machen. Zwingen Sie sich dazu, nette Dinge über sich selbst zu sagen, die der Wahrheit näher kommen.

Anstatt zum Beispiel zu sagen: „Ich bin schlecht, ich werde nie wieder einen Job finden“, sagen Sie: „Ich bin ein Mensch und wie andere Menschen auch habe ich meinen Job verloren. Na und? Das kommt vor.“ Und dann: „Sicher, ich bin traurig, dass ich meinen Job verloren habe, aber es gibt viele andere Jobs da draußen, und ich werde einen finden.“

2) Tun Sie etwas mit „Flow“, das Ihren Geist ablenkt.

Wie Mihaly Csikszentmihalyi in seinem fantastischen Buch „Flow“ (Deutsch: „Flow – Das Geheimnis des Glücks“) beschreibt, entsteht „Flow“ dann, wenn wir uns so sehr auf etwas einlassen, dass wir alles andere vergessen.

Diese Flow-Aktivitäten können für jeden anders aussehen. Deshalb können Sie nicht unbedingt jemand anderen fragen: „Was soll ich tun, um diese Situation zu vergessen?“ Das müssen Sie für sich selbst herausfinden. Bei mir zwingt mich das Programmieren von Computern dazu, so viel von meinem Gehirn zu benutzen, dass ich, sobald ich damit beschäftigt bin, alles andere vergesse. Wenn ich mich ablenken will, schreibe ich ein neues Lied, spiele Gitarre und singe, was mich immer aufheitert.

Es geht darum, etwas zu tun, das den Geist beschäftigt. Es braucht Zeit und Übung, um herauszufinden, welche Aktivitäten das sind. Für viele Menschen ist es zu anstrengend, ihre Flow-Aktivitäten zu finden, also nehmen sie Abkürzungen wie zum Beispiel Drogen, Alkohol, Geld ausgeben und so weiter. Glauben Sie mir: Nehmen Sie keine Abkürzungen. Es ist viel besser, wenn Sie lernen, sich nicht mehr selbst zu beschimpfen, sondern Ihre Flow-Aktivitäten zu finden. Diese können verhindern, dass sich die Depression verschlimmert, und eine emotionale Situation entschärfen.

Aufspüren

Sobald Sie weniger emotional sind, sollten Sie die Ursache für die Depression herausfinden. Was hat diese Gefühle ausgelöst? Das sollte nicht allzu schwierig sein.

Sobald Sie sicher sind, dass Sie die Ursachen herausgefunden haben, müssen Sie Schritte unternehmen, um sie zu beseitigen. Der Psychologe Martin Seligman hat den Begriff „erlernte Hilflosigkeit“ geprägt, um einen Zustand zu beschreiben, in dem jemand, der keinerlei Hemmungen hat, sich dennoch weigert zu handeln, weil er eine vermeintliche Hilflosigkeit verspürt.

Die Lösung: Überwinden Sie es, so schwer es auch ist.

Manchmal braucht man jemanden, der einem über den Berg hilft, damit man wieder an sich selbst glauben kann. Was auch immer nötig ist, Sie müssen sich zwingen zu glauben, dass es eine Lösung gibt. Denn die Wahrheit ist: Es gibt sie, und solange Sie nicht daran glauben, dass Sie Ihre Situation verbessern können, sind Sie erledigt.

Machen Sie also ein Brainstorming über mehrere mögliche Lösungen und setzen Sie diese Pläne dann in die Tat um. Warum ist dieser Schritt so wichtig? Wenn Sie die zugrunde liegende Ursache nicht beseitigen, bleibt der Auslöser bestehen, und Sie müssen immer wieder zu Schritt eins zurückkehren, sobald der Auslöser erneut betätigt wird. Der Zweck des Aufspürens des Auslösers besteht darin, ihn zu neutralisieren.

Entstigmatisieren

Wenn uns etwas in eine Depression oder Traurigkeit stürzt, können sich gute Erinnerungen plötzlich in schlechte Erinnerungen verwandeln. Infolgedessen halten Sie sich von Orten, Ereignissen und Situationen fern, die Sie an das erinnern, was die Depression ausgelöst hat.

Wenn Sie beispielsweise früher immer mit Ihrem Mann im Stammlokal am Ende der Straße gegessen haben und nun geschieden sind, regt Sie vielleicht schon der Anblick dieses Lokals auf. Also planen Sie Ihre tägliche Fahrtroute so, dass Sie nie an diesem Lokal vorbeikommen, und vermeiden Einladungen, die in diesem Lokal geplant sind.

Das ist die falsche Lösung.

Wenn Sie so vorgehen, bauen Sie eher noch größere Mauern des Schmerzes auf, als dass Sie sie niederreißen und Ihr Leben weiterführen. Die bessere Lösung ist, sich selbst zu veranlassen, neue Erinnerungen an das Restaurant zu schaffen, indem Sie den Ort oder das Ereignis entstigmatisieren.

Rufen Sie zum Beispiel Ihre Freunde an und gehen Sie in dieses Restaurant und setzen Sie sich an denselben Tisch, an dem Sie immer mit Ihrem Mann gesessen haben. Sie sollten jeden Tag daran vorbeifahren, sodass Sie sich jeden Tag aufs Neue an diesen Ort erinnern, wenn Sie vorbeifahren.

Im Grunde genommen müssen Sie neue Erinnerungen an diesen Ort oder diese Situation schaffen, damit die neuen Erinnerungen zur neuen Normalität werden. Wenn Sie dieses Restaurant weiterhin meiden, wird Ihre neue Normalität immer darin bestehen, dass Sie dieses Restaurant mit Ihrem Ex-Mann assoziieren, das heißt, die alte Normalität ist immer noch die Norm. Sie müssen diese alte Assoziation in etwas Neues umwandeln, sodass die schlechten Erinnerungen verdrängt werden können.

Die Wahrheit ist: Sie können Traurigkeit, Depression und Angstzustände auch ohne Medikamente überwinden. Ihr Verstand ist stärker als jedes auf dem Markt erhältliche Medikament. Und wenn Sie Ihren Verstand als Ihre neue Superdroge einsetzen, haben Sie keine der Nebenwirkungen eines Drogen- oder Alkoholrausches.

Ist es einfach, die Kontrolle über Ihren Verstand zu übernehmen und wirklich zu lernen, wie man ablenkt, aufspürt und entstigmatisiert? Nein, das ist es nicht. Es erfordert Arbeit und kontinuierliche Übung.

Es gibt zahllose Bücher über kognitive Verhaltenstherapie, Flow, Reframing und so weiter, die Ihnen helfen können, Herr Ihrer Gedanken zu werden. Es lohnt sich, diese Techniken zu erlernen, denn wenn man die Kontrolle über seine Gedanken gewinnt, wird man praktisch zum Sieger.

Die meisten Menschen (ich zähle mich selbst dazu) werden nie die volle Kontrolle über ihren Geist erlangen, aber die tägliche Übung, sich abzulenken, zu erkennen und zu entstigmatisieren, kann einen großen Beitrag dazu leisten, Ihr Leben angenehmer zu gestalten. Diese Methode kann Ihre Traurigkeit und Depression verringern, Ihre Widerstandskraft erhöhen und Ihnen helfen, Ihre emotionale Kontrolle weiterzuentwickeln. Das Beste daran: Sie erhalten all diese Vorteile ohne jegliche Nebenwirkungen.

Probieren Sie es aus. Sie werden froh sein, dass Sie es getan haben.

Monroe Mann hat einen Doktortitel in Psychologie, einen MBA und einen Abschluss in Rechtswissenschaften. Mehr unter: MonroeMannLaw.com