Konditorei-Chefin: „Wie es unseren Mitarbeitern geht, ist vorrangig“

Ein kleines Kunstwerk aus Marzipan, Nougat und Schokolade hat die Geschmacksknospen von Schokoladenliebhabern auf der ganzen Welt erobert: die Mozartkugel. Im Gespräch mit der Frau des Ururenkels des Erfinders – und der Konditorei, in der früher ein Pfeifzwang herrschte.

Was haben Mozart und Schokolade gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Bis man die wahrscheinlich berühmteste Praline Österreichs kennenlernt – die Mozartkugel. Es gibt sie in vielen Ausführungen. Doch wer hat die originale Mozartkugel erfunden? Und wieso wurde sie nach einem der bekanntesten Virtuosen benannt?

In einem Gespräch mit Doris Fürst, die gemeinsam mit Ihrem Mann Martin die Konditorei Fürst in Salzburg in fünfter Generation leitet, erfahren wir mehr über die Entstehung. Und auch, wie die Traditionskonditorei mit den großen und kleinen Stolpersteinen des Alltags umgeht.

Aber Vorsicht: Nach dem Lesen dieses Interviews könnten Sie große Lust auf eine Mozartkugel bekommen. Wir empfehlen daher einen Städtetrip nach Salzburg zur Geburtsstätte der kugelrunden Praline.

Frau Fürst, wie schafft man es als Besitzerin einer Konditorei und eines Kaffeehauses nicht ständig aus der Tortenvitrine zu naschen?

Wir naschen sogar sehr oft. Es ist eine große Verlockung. Wir wollen es uns auch nicht verkneifen. Wenn man täglich an all diesen feinen Spezialitäten vorbeigeht und den verführerischen Duft aus der Backstube in der Nase hat, ist man natürlich verleitet. Das ist auch gut so.

Unser Sortiment ist groß, es gibt jeden Tag etwas Neues zum Ausprobieren. Das Naschen ist auch eine Qualitätskontrolle. Letztendlich macht es die Menge aus, ob es sich in der Figur niederschlägt oder nicht.

Wer hat die Mozartkugel erfunden? Welche Geschichte verbirgt sich dahinter?

Paul Fürst, der Ururgroßvater meines Mannes und Firmengründer, hat die Mozartkugel im Jahr 1890 als regionale Spezialität in Salzburg erschaffen. Sechs Jahre zuvor hat er hier seine eigene Konditorei gegründet. Davor war er viel auf Reisen, in Nizza, Paris und Budapest, um sich fortzubilden und alles an Konditorwissen aufzusaugen.

Er erfand die Mozartkugel einen Tag vor dem 100. Todestag von Wolfgang Amadeus Mozart. In Salzburg hatte sich schon in den Jahrzehnten davor so etwas wie ein Mozart-Tourismus etabliert. Man erkannte in der Stadt, dass dieser große Sohn eine bedeutende Stellung einnimmt. Verschiedenartige Mozart-Produkte eroberten den Markt.

Paul Fürst warf aber nicht irgendein x-beliebiges Produkt auf den Markt, sondern tüftelte lange, bis er diese Komposition der Mozartkugel erlangte. Das merkt man auch. Die meisten dieser damaligen Mozart-Produkte sind vom Markt verschwunden, weil sie von ihrer Qualität bedeutungslos waren.

Die Mozartkugel als Praline hat sich durchgesetzt. Weil er etwas wirklich Feines und Kreatives vom Geschmack her erfand, wurde die Praline sogar nachgeahmt. Dadurch wurde sie aus der Stadt hinausgetragen und bekannt. Durch die Industrie, die die Mozartkugel aufgegriffen hat, ist sie weltbekannt geworden.

Wie kann man das Original von den Imitaten unterscheiden?

Die Praline hat einen Marzipan-Kern mit Pistaziengeschmack, eine Schicht aus dunklem Nougat und eine weitere Schicht aus dunkler Schokolade.

Wir erzeugen die Mozartkugeln nach wie vor in reiner Handarbeit. Die meisten bekannten Imitate sind industriell gefertigt und in andersfarbiges Papier gehüllt. Die Original Mozartkugel ist silber-blau verpackt und trägt die Beschriftung „Original Mozartkugel“ und „Konditorei Fürst Salzburg“.

Wir legen großen Wert auf hochqualitative und natürliche Rohstoffe. In unserer Praline gibt es keine Zusatzstoffe und Farbstoffe. Palmöl war in den letzten Jahren ein Thema. Die Industrie bedient sich dieser Hilfsmittel. Ein Konditorprodukt ist ein Frischeprodukt und hat eine begrenzte Haltbarkeit von einigen Wochen. Das ist qualitativ natürlich etwas völlig anderes.

Gibt es eine kuriose Kaffeehausanekdote oder Geschichte über die Konditorei, die Sie mit uns teilen möchten?

Paul Fürst war ein sehr findiger Konditor, der geschäftstüchtig war und viel Neues entwickelt hat. Es war damals nicht einfach, hier in Salzburg alle Rohstoffe für die Mozartkugel zu beschaffen. Sie waren entsprechend teuer, weil schwierig im Erwerb.

Man erzählt aus der damaligen Zeit, dass das Arbeitsklima in der Backstube wahrscheinlich ein deutlich strengeres war, als es heutzutage ist. Ich vermute mal, es ist auch weniger gelacht worden als jetzt. In der damaligen Zeit durften die Konditoren nicht naschen.

Heutzutage möchten wir, dass unsere Konditoren kosten. Es gehört zur täglichen Qualitätskontrolle. Damals war es anders. Der Konditor musste auf seine Waren und Rohstoffe aufpassen, damit nicht zu viel genascht wurde und vielleicht zu wenig beim Kunden landet.

Man erzählt, dass aus diesem Grund in der Backstube oft Pfeifzwang herrschte. Pfeifen verhindert, dass man den Mund voll hat. Mit vollem Mund kann man nicht pfeifen. Entsprechend hat man damals darauf acht gegeben, dass die Rohstoffe nicht unkontrolliert schwinden.

Welche Bedeutung hat Tradition für Sie und Ihre Familie?

Wir dürfen unser Unternehmen jetzt in der fünften Generation führen. Mein Mann übernahm es vor einigen Jahren von seinem Vater. Der wiederum von seinem Vater. Es ist eine schöne und ehrenvolle Aufgabe. Unsere Konditorei birgt diese lange Geschichte und darf so ein bedeutsames Produkt anbieten.

Wir sind uns der Verantwortung sehr bewusst, die diese Aufgabe mit sich bringt und versuchen Tag für Tag unser Bestes, um das Unternehmen gut weiterzuführen und den Herausforderungen der jetzigen Zeit gerecht zu werden. Diese haben sich in den letzten Jahren schon sehr verändert. Vieles ist schwieriger geworden.

Welche Herausforderungen sind das konkret?

Zum einen ist der Betrieb größer geworden. Die Nachfrage nach unserem Produkt ist sehr groß, was uns freut. Dafür brauchen wir viele Unterstützer und Mitarbeiter. Diese zu finden, ist in dieser Zeit schwierig. Es gibt einen Fachkräftemangel. Speziell der Konditor ist ein Mangelberuf in Salzburg. Wir geben unser Bestes, einen attraktiven Arbeitsplatz für Mitarbeiter zu schaffen.

Die Corona-Zeit war zudem eine große Herausforderung. Ein Kaffeehaus viele Monate zu schließen und dennoch die Belegschaft zu behalten, war nicht leicht. Wir konnten alle Mitarbeiter durch diese harte Zeit führen. Darin sehen wir auch eine Verantwortung, schließlich hängen viele Familien dran. Die Bürokratie wird außerdem immer mehr.

Salzburg lebt stark vom Tourismus. Wie war es in dieser Hinsicht bei Ihnen?

Salzburg ist eine der begehrten Städte Österreichs. Die Jahre 2018 und 2019 vor Corona waren sehr intensiv. Es wurde viel darüber gesprochen, wie man den großen Menschenmengen – vor allem im Sommer – gerecht werden kann. Die Touristenströme sollten kanalisiert werden. Wir leben hier in einer sehr engen Stadt mit vielen Gassen. Gerade die bekannte Getreidegasse bietet sehr wenig Platz – es kommt schnell zu einer Überlastung.

Corona hat uns dann wirklich auf null runter gebremst. Wir mussten für einige Zeit unsere Geschäfte schließen – wir haben vier Standorte. Als neue Chance hat sich der Onlinehandel ergeben.

Die Grenzen nach Deutschland waren monatelang geschlossen – wir haben eine große Kundenschicht aus Deutschland. Sie besuchen die Stadt, um das vielfältige kulturelle Angebot zu nutzen. Viele dieser Kunden, die sonst unser Geschäft besucht haben, haben in der Zeit den Versand genutzt.

In den Anfragen war oft zu lesen: „Bitte, wenn ich schon nicht kommen kann, schicken Sie mir die Mozartkugeln zu. Für mich ist es Tradition, immer zum Geburtstag, zu Ostern, zu Weihnachten Mozartkugeln zu haben.“

Das digitale Geschäftsfeld hat sich in der Zeit sehr entwickelt und ist uns nach wie vor geblieben.

Der erste Lockdown im März 2020 war eine beinahe unwirkliche Situation. Diese sonst so volle, pulsierende Stadt war plötzlich gespenstisch leer. Erst später haben sich die Leute wieder ein wenig gefangen, sind mit dem Fahrrad in die Stadt gefahren oder haben einen Spaziergang gewagt. Viele haben ihre eigene Stadt wieder mit ganz neuen Augen gesehen. Man hat Bauwerke entdeckt, an denen man vielleicht früher vorbeigelaufen ist.

Wir hatten zwar noch keinen normalen Kaffeehausbetrieb, aber „Kaffee und Kuchen zum Mitnehmen“ ist von den Salzburgern sehr geschätzt worden. Touristen waren keine da.

Wie gehen Sie grundsätzlich mit schwierigen Entscheidungen um, die das Wohl Ihrer Mitarbeiter, aber auch das Ihres Unternehmens betreffen?

Die Verantwortung für dieses traditionsreiche Unternehmen ist groß, aber auch für die Belegschaft und für unsere Mitarbeiter. Wir versuchen jeden Tag unser Bestes zu geben, mit den Mitarbeitern eine gute Basis zu haben und ihnen zu signalisieren: Wir gehen auf eure Wünsche ein. Wir sind flexibel, gerade auch, wenn Mütter mit Kindern andere Bedürfnisse haben, was die Arbeitszeiten oder die Ferienlösungen betrifft.

Wir kümmern uns individuell um die einzelnen Mitarbeiter. Bei vielen Entscheidungen denken wir überhaupt nicht, wie es uns selbst dabei geht. Das stellen wir hinten an. Wie es unseren Mitarbeitern geht, ist vorrangig.

Als Traditionsunternehmen muss man sich ein Stück weit dem Zeitgeist anpassen. Wie schaffen Sie den Spagat zwischen Tradition und Moderne?

Unsere Produkte sind klassische Mehlspeisprodukte einer Konditorei – das klassische österreichische Tortensortiment, das wir gerne anbieten. Bei den Pralinen gab es Entwicklungen. Es kommt immer etwas Neues dazu.

Alles, was mit Digitalisierung zu tun hat oder mit den Arbeitsabläufen – speziell der Webshop und Onlinehandel –, das sind Schritte, die man in der heutigen Zeit gehen muss.

Welche persönlichen Werte und Prinzipien sind Ihnen bei der Führung eines Unternehmens wichtig?

Uns ist wichtig, dass wir für unsere Mitarbeiter ansprechbar sind. Wir sind vor Ort, sind verfügbar und haben ein offenes Ohr. Dadurch, dass wir einfach nicht nur in unserem Büro sitzen, sondern mitten drin sind, geben wir eine Konstanz vor.

Auch wenn wir nicht operativ hinter der Theke stehen, gibt es trotzdem sehr intensive Mitarbeiter- und die Kundenkontakte. Eine enge Beziehung aufbauen zu können ist eine wichtige Säule.

Was macht Ihnen an Ihrer Arbeit am meisten Freude?

Die Vielseitigkeit. Ein Unternehmen mit 70 Mitarbeitern zu führen ist sehr abwechslungsreich, das macht mir Spaß. Kein Tag ist wie der andere. Es gibt täglich neue Herausforderungen – Anfragen seitens der Kunden, aber natürlich auch Anforderungen, die der Geschäftsbetrieb an einen stellt.

Kleine oder große Probleme, die es täglich zu lösen gilt; die kleinen sind uns lieber. Bei vier Standorten kann immer mal irgendetwas nicht funktionieren, kaputt oder zu klären sein. Die persönliche Ebene mit den Mitarbeitern kommt hinzu.

Sie führen den Betrieb gemeinsam mit Ihrem Mann. Wie schaffen Sie es, Privatleben und Geschäft in Einklang zu bringen? Läuft es immer harmonisch ab?

Meistens ja. Es ist wichtig, dass man hier eine Trennung findet. Wenn man diese große gemeinsame Aufgabe teilen kann, an einem Strang zieht und dieses Unternehmen gemeinsam entwickeln und voranbringen möchte, ist es etwas, das ein Paar näher zusammenbringt.

Man kann nicht ganz verhindern, dass in der Zeit zu Hause noch über die Firma gesprochen wird. Man kann aber schon eine Grenze ziehen und sagen: „So, jetzt ist Freizeit!“. Am nächsten Tag kann man wieder darüber nachdenken beziehungsweise darüber sprechen – ganz aus dem Kopf bekommt man die Firma nämlich nie.

Gibt es etwas, das Sie im Zuge Ihrer Arbeit über sich erkannt haben oder lernen durften?

Ja, so eine Aufgabe gibt einem natürlich die Chance, in vielen Bereichen über sich hinauszuwachsen – das ist ein Muss. Die Anforderung ist da und Probleme müssen gelöst werden.

Ich habe in meiner Führungsrolle neue Seiten an mir kennengelernt und Entwicklungschancen gesehen. Wie ich Probleme lösen kann, wie ich mit Mitarbeitern umgehe, wie ich mit Kunden kommuniziere und wie ich in diesem Unternehmen wirtschaftlich auch reüssieren kann.

Herzlichen Dank für das Interview.