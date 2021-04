Konstantin Ishkhanov: „MPO wird wieder im Kurhaus auftreten“  

Foto: European Foundation for Support of Culture

Foto: European Foundation for Support of Culture

In Kooperation mit European Foundation for Support of Culture

Nach der unglaublich erfolgreichen Tournee nach Wiesbaden 2018 wird das Malta Philharmonic Orchestra (MPO) am 17. Mai 2021 erneut in das berühmte Kurhaus der Stadt zurückkehren, als Teil einer Europatournee, die von der European Foundation for Support of Culture (EUFSC) unter der Leitung ihres Präsidenten Konstantin Ishkhanov organisiert wird.

Das MPO besuchte das Kurhaus zuletzt 2018 im Rahmen der ersten Europatournee des Orchesters, die ebenso in Zusammenarbeit mit der EUFSC stattfand. Tatsächlich wird es das fünfte Mal sein, dass das MPO in den letzten Jahren auf Tournee geht. Maltas Spitzenorchester hat 2018 drei Tourneen gemacht – jeweils in Deutschland, Österreich, Russland und den USA – als Teil der Feier zum 50-jährigen Jubiläum der Organisation. Eine weitere Tournee folgte 2019, bei der Maltas Kulturbotschafter noch einmal nach Russland reisten.

In dieser Zeit und auch jetzt wird das Orchester von seinem Chefdirigenten Sergey Smbatyan begleitet, der sich den Ruf als einer der aufregendsten jungen Dirigenten der heutigen Musikwelt erworben hat. Abgesehen von seiner langjährigen Zusammenarbeit mit dem MPO und dem Armenischen Staatssinfonieorchester trat Sergey Smbatyan unter anderem auch mit dem London Symphony Orchestra, dem Moskauer Philharmonischen Orchester, der Russischen Nationalphilharmonie, der Dresdner Philharmonie und dem Jerusalem Symphony Orchestra auf, wobei sein Name bei den Kulturinstitutionen in Europa und darüber hinaus sehr gefragt ist.

Zu diesem Anlass wird das Orchester auch von der amerikanischen Solistin Stella Chen begleitet, der amtierenden Gewinnerin des Internationalen Königin-Elisabeth-Violinwettbewerbs, die den Wettbewerb 2019 gewonnen hat, bis er aufgrund der Covid-19-Pandemie verschoben wurde, sowie Empfängerin des Avery Fisher Career Grant 2020 und des Lincoln Center Emerging Artist Award 2020 ist. Stella Chen kann auf einen Lebenslauf stolz sein, mit dem sie trotz ihres jugendlichen Aussehens schon mit einer Vielzahl von weltbekannten Orchestern zusammengearbeitet hat, darunter das London Chamber Orchestra, das Belgische Nationalorchester, die Brüsseler Philharmoniker und die Luxemburger Philharmonie, um nur einige zu nennen.

Zusammen werden das MPO und sein Stargast ein vielfältiges Programm aufführen, das neben dem berühmten Violinkonzert von Felix Mendelssohn auch das wunderbare Violinkonzert des Komponisten Alexey Shor beinhalten wird. Außerdem wird das Orchester zum Abschluss des Konzerts die allseits beliebte Sinfonie Nr. 1 von Sergej Prokofjew aufführen.

„Wir alle hier bei der European Foundation for Support of Culture haben sehr gute Erinnerungen an den letzten Besuch des Malta Philharmonic Orchestra in Wiesbaden, und ich freue mich sehr, dass das MPO erneut im Wiesbadener Kurhaus auftreten wird. Die Stadt gehört zu den schönsten Perlen Deutschlands, und das Kurhaus ist eines der Wunderwerke der europäischen Architektur. Es ist immer eine Ehre für jedes Orchester, dort aufzutreten, und ich freue mich darauf, das MPO wieder auf seiner Bühne stehen zu sehen. Ich bin davon überzeugt, dass dies sowohl für das Orchester und alle beteiligten Musiker als auch für die Zuhörer, die einen Einblick in die maltesische Musikkultur gewinnen können, eine wunderbare und fruchtbare Erfahrung sein wird“ – Konstantin Ishkhanov, Präsident der EUFSC.

Der Besuch des MPO in Wiesbaden ist Teil einer Europatournee, die zwischen dem 16. und 21. Mai 2021 stattfindet und bei der das Orchester am 16. Mai im legendären Kuppelsaal des Hannoveraner Kongresszentrums, am 19. Mai im luxuriösen Meisterwerk der Moderne, dem Gasteig in München, und am 21. Mai im Goldenen Saal des Musikvereins in Wien auftreten wird.

Besuchen Sie die offizielle Website des MPO für weitere Informationen über die Tournee hier.

