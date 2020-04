Das Oster-Oratorium von Johann Sebastian Bach

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Von Johann Sebastian Bach (1685-1750) stammt dieses Oster-Oratorium aus dem Jahr 1725: Kommt, eilet und laufet. BWV 249. Es musiziert die Niederländische Bachgesellschaft unter Leitung von Jos van Veldhoven, die Solisten sind: Maria Keohane (Sopran), Damien Guillon (Alt), Thomas Hobbs (Tenor) und Sebastian Myrus (Bass).

0:07 Sinfonia

4:08 Adagio

7:31 Kommt, eilet und laufet

12:26 O kalter Männer Sinn (Rezitativ)

13:27 Seele, deine Spezereien (Arie)

22:58 Hier ist die Gruft (Rezitativ)

23:43 Sanfte soll mein Todeskummer (Arie)

31:43 Indessen seufzen wir (Rezitativ)

32:28 Saget, saget mir gesschwinde (Arie)

38:25 Wir sind erfreut (Rezitativ)

39:03 Preis und Dank (Chor)

Kommt, eilet und laufet wurde am Ostersonntag des Jahres 1725 uraufgeführt. Zwei Tage zuvor hörte die Gemeinde in Leipzig wie im Vorjahr auch die Johannespassion. Am Sonntagmorgen kam dann die Uraufführung dieser Komposition – ein gewaltiger Kontrast einer Sinfonia mit Hauptrollen für drei Trompeten und Pauken.

Es gibt drei verschiedene Fassungen, die sich in Besetzung und Text unterscheiden. Dem Werk liegt ein Bibeltext zugrunde, dieser wird frei nachgedichtet erzählt. Nachdem Maria Magdalena (gesungen vom Alt) dem auferstandenen Jesus begegnete und es den Jüngern berichtete, eilen diese zum Grab und finden es leer (da Jesus auferstanden ist). Maria Jacobi (Sopran), Petrus wird gesungen vom Tenor und Johannes vom Bass.

Die Niederländische Bachgesellschaft hat sich vorgenommen, alle Werke von Bach aufzuführen. Kommt, eilet und laufet wurde für das Projekt All of Bach am 23. Mai 2017 in der Wallonischen Kirche in Amsterdam aufgenommen.

Die Texte:



3 – Coro, Duetto (T & B)

Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße,

Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!

Lachen und Scherzen

Begleitet die Herzen,

Denn unser Heil ist auferweckt.

4 – Recitativo (Maria Magdalena [A], Maria Jacobi [S], Petrus [T], Johannes [B])

Maria Magdalena

O kalter Männer Sinn!

Wo ist die Liebe hin,

Die ihr dem Heiland schuldig seid?

Maria Jacobi

Ein schwaches Weib muß euch beschämen!

Petrus

Ach, ein betrübtes Grämen

Johannes

Und banges Herzeleid

Petrus, Johannes

Hat mit gesalzen Tränen

Und wehmutsvollem Sehnen

Ihm eine Salbung zugedacht.

Maria Jacobi, Maria Magdalena

Die ihr, wie wir, umsonst gemacht.

5 – Aria (S)

Seele, deine Spezereien

Sollen nicht mehr Myrrhen sein.

Denn allein

Mit Lorbeerkranze prangen,

Stillt dein ängstliches Verlangen.

6 – Recitativo (Petrus [T], Johannes [B], Maria Magdalena [A])

Petrus

Hier ist die Gruft

Johannes

Und hier der Stein,

Der solche zugedeckt.

Wo aber wird mein Heiland sein?

Maria Magdalena

Er ist vom Tode auferweckt!

Wir trafen einen Engel an,

Der hat uns solches kundgetan.

Petrus

Hier seh ich mit Vergnügen

Das Schweißtuch abgewickelt liegen.

7 – Aria (T)

Sanfte soll mein Todeskummer,

Nur ein Schlummer,

Jesu, durch dein Schweißtuch sein.

Ja, das wird mich dort erfrischen

Und die Zähren meiner Pein

Von den Wangen tröstlich wischen.

8 – Recitativo & duetto (S, A)

Indessen seufzen wir

Mit brennender Begier:

Ach, könnt es doch nur bald geschehen,

Den Heiland selbst zu sehen!

9 – Aria (A)

Saget, saget mir geschwinde,

Saget, wo ich Jesum finde,

Welchen meine Seele liebt!

Komm doch, komm, umfasse mich;

Denn mein Herz ist ohne dich

Ganz verwaiset und betrübt.

10 – Recitativo (B)

Wir sind erfreut,

Daß unser Jesus wieder lebt,

Und unser Herz,

So erst in Traurigkeit zerflossen und geschwebt,

Vergißt den Schmerz

Und sinnt auf Freudenlieder;

Denn unser Heiland lebet wieder.

11 – Coro

Preis und Dank

Bleibe, Herr, dein Lobgesang.

Höll und Teufel sind bezwungen,

Ihre Pforten sind zerstört.

Jauchzet, ihr erlösten Zungen,

Daß man es im Himmel hört.

Eröffnet, ihr Himmel, die prächtigen Bogen,

Der Löwe von Juda kommt siegend gezogen!