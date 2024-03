Kultur Ouvertüre

Die Ouverture solennelle „1812“ von Peter Tschaikowski

Den Komponisten frustrierte, dass diese Ouvertüre so populär wurde. Sie sei „offensichtlich ohne Wärme und Liebe geschrieben“. Doch sie wurde mit großem Erfolg in der Christ-Erlöser-Kathedrale am 20. August 1882 in Moskau uraufgeführt. Aus der Reihe Epoch Times Musik, für Liebhaber klassischer Musik.