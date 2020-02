Shen Yun in BREDA, Niederlande – Jan Maarten van Rooij dirigiert Blasorchester. Konzerte sind sein täglich Brot. Doch selten hat er eine Produktion gesehen, die so großartig ist, wie die von Shen Yun am 29. Januar 2020 im Chassé Theater in Breda.

Van Rooij besuchte die klassische chinesische Tanzshow und war von dem begleitenden Orchester sowohl überrascht als auch beeindruckt.

Als Dirigent kann ich sagen, dass alles perfekt war und genau mit den Bewegungen der Tänzer zusammengepasst hat, wie auch die Tänzer mit der Musik zusammen waren.“

Er fügte hinzu, dass es heutzutage selten ist, eine so große Produktion zu sehen, in der die Musik live ist.

Die Integration von Musik, Tanz und visuellen Effekten gefällt mir sehr gut. Ich bin sehr froh, hier sein zu können; es ist genau auf den Punkt gebracht und perfekt.“

Shen Yun bringt eine einzigartige Mischung aus Alt und Neu

Shen Yun, ansässig in New York, hat als Mission, die 5.000 Jahre alte chinesische Kultur wiederzubeleben und sie durch Musik und Tanz mit der modernen Welt zu teilen. Die Zuschauer kommentieren gern die einzigartige Mischung aus Alt und Neu, die die großartigen Traditionen mit einem innovativen Touch präsentieren.

Eine solche einzigartige Facette der Aufführung ist das Orchester selbst, das traditionelle chinesische Instrumente in ein klassisches Orchester eingefügt hat.

Die Integration der traditionellen chinesischen Musik mit den Instrumenten des Westens, ist phänomenal“, sagte van Rooij.

„Der spezifische Klang der chinesischen Instrumente ist immer noch vorhanden und spielt eine dominierende Rolle, das kann ich hören, aber die westlichen Instrumente unterstützen die Kraft des Klangs und den Reichtum in gewisser Weise. Das ist etwas Besonderes. “



Eine Shen Yun-Aufführung besteht aus 20 Szenen, die Tänze werden alle von Originalmusik mit chinesischen Melodien und westlicher Orchestrierung begleitet.

„Die Kompositionen sind ausgewogen“, sagte van Rooij und fügte hinzu, dass kein Teil der Komposition überflüssig ist oder fehlt und dass die Partitur perfekt zu dem passt, was auf der Bühne geschah. „Wie die Instrumente verwendet werden, fühlt sich sehr natürlich an.“

Wenn die Luft schwimmt oder das Wasser schwimmt, hört man das auch in der Musik. Alles ist im Gleichgewicht. Es ist sehr inspirierend.“

Zuschauer sind weltweit begeistert

Das in New York ansässige Tanzensemble Shen Yun gastierte während seiner Europatournee 2020 Ende Januar in den Niederlanden. Shen Yun Performing Arts wurde 2006 in New York gegründet und ist inzwischen auf sieben gleichgroße Ensembles angewachsen, die im ersten Halbjahr eines Jahres gleichzeitig um die Welt touren. Jährlich treten sie vor über einer Million Zuschauern auf, in über 140 Städten weltweit.

Welchen Kontinent Shen Yun auch bereist, die Zuschauer berichten stets von dem unvergleichlichen Niveau der Darstellung und der Inspiration und Hoffnung, die Shen Yun ihnen gibt.

Das Original erschien in der Epoch Times USA (Deutsche Bearbeitung von sme). Originalartikel: Conductor Inspired by Shen Yun’s Musical Pursuit of Perfection

Die Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und betrachtet es als bedeutendes kulturelles Ereignis unserer Zeit. Wir berichten über die Reaktionen des Publikums seit der Gründung des Künstlerensembles im Jahr 2006.