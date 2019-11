„Im Namen von Konfuzius“: Doku über die umstrittenen Konfuzius-Institute tourt durch Deutschland

Universitäten in den USA, Kanada oder Stockholm schlossen kürzlich ihre Konfuzius-Institute. Währenddessen werden die neunzehn Konfuzius-Institute in Deutschland kaum kritisch hinterfragt. Die Veranstaltungsreihe der Dokumentation „In the Name of Confucius“ in Deutschland soll dies nun ändern. Dabei bringen die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) und Tibet Initiative Deutschland sowie Regisseurin Doris Liu die Dokumentation in neun deutsche und eine österreichische Stadt. Insgesamt stehen elf Filmvorführungen auf dem Plan.

Hintergründe zum Film

Der Dokumentarfilm „In the Name of Confucius- Im Namen von Konfuzius“ aus dem Jahr 2017 beleuchtet die Kontroversen um das milliardenschwere Konfuzius-Institut Programm der chinesischen Regierung.

Die weltweit über 400 Bildungseinrichtungen unterstehen dem Bildungsministerium in Peking und werden jeweils mit Beträgen im Bereich von mehreren hundertausend Euro von der chinesischen Regierung gefördert. Offiziell gelten sie dabei als harmlose „Einrichtungen zur Vermittlung chinesischer Kultur und Sprachreisen“. Es zeigt sich jedoch, dass die Institute einen wichtigen Teil des chinesischen Propaganda-Apparates darstellen.

Im Rahmen der Schließung des Konfuzius-Instituts der McMaster-Universität in Ontario, Kanada, im Jahr 2013 wurde die rasante Ausbreitung der Institute erstmals kritischen beleuchtet. Untersuchungen ergaben, dass die Konfuzius-Institute bei vielen Fragen „bevorzugt die Sichtweise Pekings verbreiten und wichtige akademische Prinzipien wie institutionelle Autonomie und akademische Freiheit untergraben würden“.

Zurzeit gibt es in Deutschland neunzehn und in Österreich zwei Konfuzius-Institute.

Die knapp einstündige Dokumentation zeigt unter anderem, wie die Ideologie der kommunistischen Partei Chinas in den Lehrbetrieb der westlichen Universitäten einfließt und welche Verträge die Institute mit sich bringen. Im Anschluss an die Filmvorführung steht Regisseurin Doris Liu in Diskussionen mit unterschiedlichen Gästen Frage und Antwort.

Alle Termine für die Filmvorführungen:

27.11.: Berlin: 19:00 Uhr, Robert-Havemann-Saal, Haus der Demokratie und Menschenrechte, Greifswalder Straße 4, 10405 Berlin

28.11.: Berlin: 19:00 Uhr, Filmrauschpalast Moabit, Lehrter Str. 35, 10557

29.11.: Leipzig: 19:00 Uhr, Universität

02.12.: München: 19:00 Uhr, Eine-Welt-Haus, Schwanthalerstraße 80, 80336 München

03.12.: Freising: 19:30 Uhr, Furtner Bräu, Obere Hauptstr. 42, 85354 Freising

04.12.: Salzburg: (genaue Adresse wird noch bekannt gegeben)

05.12.: Stuttgart: 19:00 Uhr, Hochschule Macromedia – University of Applied Sciences, MRK Raum, Naststraße 11, 70376 Stuttgart

mit Dr. Franz Alt (Journalist)

06.12.:. Düsseldorf: 18:30 Uhr, Volkshochschule, Bertha-von-Suttner-Platz 1 b, 40227 Düsseldorf

mit Xu Pei (Schriftstellerin)

10.12.: Hamburg: 19:30 Uhr, Lichtmess Kino, Gaußstrasse 25, 22765 Hamburg

11.12.: Göttingen: 19:00 Uhr, Geiststraße 7, 37073 Göttingen

mit Tienchi-Martin Liao (Präsidentin des Unabhängigen Chinesischen PEN)

12.12.: Wiesbaden: 19:00 Uhr, Hochschule RheinMain, Hörsaal C101, Kurt-Schumacher-Ring 18, 65197 Wiesbaden

mit Xu Pei (Schriftstellerin)

Die Dokumention wird in Originalfassung mit deutschem Untertitel gezeigt. Der Eintritt ist frei.

