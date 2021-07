Klassik des Tages: 21 Nocturnes von Chopin

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Frédéric Chopin (1810-1849) war ein polnischer Komponist und Pianist, der auch Klavier unterrichtete. Er komponierte zwischen 1827 und 1846 insgesamt 21 Nocturnes, die auf unterschiedlichen Liedformen beruhen. Hier alle 21 Werke in einer Sammlung, gespielt vom Pianisten Claudio Arrau.



Nr. 1 in b-Moll, en si bémol, Op.9/1 (00:00)

Nr. 2 in Es-Dur, en Mi bémol, Op.9/2 (5:50)

Nr. 3 in B, en Si Op.9/3 (10:30)

Nr. 4 in F, en Fa, Op.15/1 (17:49)

Nr. 5 in Fis-dur, en Fa dièse, Op.15/2 (22:55)

Nr. 6 in g-Moll, en sol, Op. 15/3 (26:44)

Nr. 7 in cis-Moll, en ut dièse, Op.27/1 (31:28)

Nr. 8 in D-Dur / Des-dur, en Ré bémol, Op.27/2 (36:57)

Nr. 9 in B, en Si, Op.32/1 (43:18)

Nr. 10 in Es-Dur / As-Dur, La bémol, Op.32/2 (49:00)

Nr. 11 in g-Moll, en Sol, Op.37/1 (54:21)

Nr. 12 in G-dur, en Sol, Op.37/2 (1:01:38)

Nr. 13 in c-Moll, en ut, Op.48/1 (1:08:45)

Nr. 14 in fis-Moll, en fa dièse, Op. 48/2 (1:15:07)

Nr. 15 in f-Moll, en fa, Op. 55/1 (1:22:58)

Nr. 16 in Es-Dur, en Mi bémol, Op.55/2 (1:28:43)

Nr. 17 in B, en S, Op.62/1 (1:34:15)

Nr. 18 in E-Dur, en Min Op.62/2 (1:42:00)

Nr. 19 in e-Moll, en mi, OP.72/1 (1:49:15)

Nr. 20 in cis-Moll, en ut dièse, Op.posth. (1:53:30)

Nr. 21 in c-Moll, en ut, Op.posth. (1:58:00)

Chopins Klavierspiel wurde zu seiner Zeit als außergewöhnlich angesehen, er nutzt die neuen technischen Möglichkeiten des Instrumentes umfangreicher aus als manch anderer Pianist.

Nocturnes sind kleine Stücke, die an den Fürstenhäusern als Unterhaltungsmusik gespielt wurden. Chopin arbeitete viel mit Belcanto-Sängern italienischer Opernarien zusammen, um diese vielschichtigen Klavierstücke zu komponieren. Die Nocturnes 1 bis 18 wurden zu seinen Lebzeiten veröffentlicht, die Stücke 19 bis 21 nach seinem Tod.

