Klassik des Tages: Amazing Grace

Amazing Grace – gesungen von der amerikanischen Opernsängerin Jessye Norman. Amazing Grace ist eine 1779 veröffentlichte christliche Hymne, deren Worte 1772 von dem englischen Dichter und anglikanischen Geistlichen John Newton (1725-1807) geschrieben wurde.

Die Aufnahme ist eine Hommage an den bahamaisch-amerikanischen Schauspieler und Filmregisseur Sidney Poitier.



Der Autor John Newton, der Kapitän eines Sklavenschiffs war, geriet im Jahr 1748 in einen heftigen Sturm vor der Küste der Grafschaft Donegal. Sein Schiff wurde so schwer beschädigt, dass er Gott um Gnade anflehte – und sein Leben künftig dem Eintreten gegen die Sklaverei widmen wollte.

Er und seine Besatzung überlebten. Der Sturm und seine Rettung daraus bekehrten ihn zum Christentum. Nach einigen Jahren gab er seinen Beruf ganz auf, wurde stattdessen Geistlicher und trat gemeinsam mit William Wilberforce für die Bekämpfung der Sklaverei ein.

1764 wurde er als Geistlicher in der Kirche von England ordiniert und zum Kurat von Olney, Buckinghamshire, wo er zusammen mit dem Dichter William Cowper begann, Hymnen zu schreiben.

Amazing Grace

Amazing grace, how sweet the sound

That saved a wretch like me.

I once was lost, but now I’m found.

Was blind, but now I see.

‚Twas grace that taught my heart to feel

And grace my fears relieved.

How precious did that grace appear

The hour I first believed.

Through many dangers toils and snares

We have already come

‚Twas grace that brought us safe that far

And grace will lead us home

When we’ve been there ten thousand years,

Bright shining as the sun,

We’ve no less days to sing God’s praise

Than when we’d first begun.

