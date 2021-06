Klassik des Tages: Aufforderung zum Tanz von Carl Maria von Weber

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Carl Maria von Weber (1786-1826) war ein deutscher Komponist, Pianist und Dirigent. Hier seine Aufforderung zum Tanz in Des-Dur, Op. 65, J. 260 in der Orchesterfassung von Hector Berlioz, es musiziert das Slowakische Radio-Sinfonieorchester unter Leitung von Ondrej Lenard.



Ursprünglich komponierte Carl Maria von Weber diesen „rondeau brillante“ für Klavier.

Carl Maria von Weber stammt aus Eutin und bekam als Kind zeitig musikalischen Unterricht. Gleichzeitig war er ein Cousin von Mozarts Frau Constanze. Im Alter von 17 Jahren wurde Weber bereits Kapellmeister am Theater in Breslau, zwischen 1813 und 1816 wechselte er als Operndirektor an das Ständetheater in Prag.

Sein bekanntestes Werk, der „Freischütz“, entstand in seiner Zeit in Dresden nach 1817 am Dresdner Hoftheater. Seine Aufforderung zum Tanz komponierte er, während er am „Freischütz“ schrieb.

Dieses Klavierstück in Form wurde 1819 veröffentlicht. Er widmete es seiner Frau, nachdem er einige Monate mit ihr verheiratet war. Es gilt als der erste Konzertwalzer, also ein Walzer, der eher zum Hören als zum Tanzen gedacht war. Verschiedene Komponisten bereiteten dieses Werk für Orchester auf, am bekanntesten ist diese Fassung von Hector Berlioz aus dem Jahre 1841.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!