Klassik des Tages: Beethovens 1. Sinfonie

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) war ein deutscher Komponist und Pianist. Er komponierte seine 1. Sinfonie in C-Dur (Op. 21) im Jahr 1799, uraufgeführt wurde sie am 2. April 1800 in Wien. Hier in einer Aufnahme mit dem hr-Sinfonieorchester unter Leitung von Christoph Eschenbach.

Adagio molto – Allegro con brio 00:08 Andante cantabile con moto 10:27 Menuetto. Allegro molto e vivace – Trio – Menuetto 19:27 Finale. Adagio – Allegro molto e vivace 23:01



Beethovens 1. Sinfonie zeigt noch deutlich die Vorbilder, nach denen sich der Komponist richtete: Mozart und Haydn.

Die Uraufführung leitete Beethoven selbst. Neben der Sinfonie erklang auch an diesem Abend Beethovens Septett op. 20 sowie sein erstes Klavierkonzert. Zudem improvisierte er am Klavier.

