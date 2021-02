Klassik des Tages: Der Schneewalzer

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Der Schneewalzer ist ein Kärnten stammendes Tanzlied, das erstmals 1887 als Walzer Nr. 1 der „Walzer-Idylle“ Ein Sonntag auf der Alm op. 71 von Thomas Koschat (1845–1914) veröffentlicht wurde.

Hier gesungen von den Fischer-Chören, begleitet vom Orchester Hans Betram unter Leitung von Gotthilf Fischer im Jahr 2006.



Thomas Koschat gab an, teilweise Kärtener Volksweisen genutzt zu haben. Der Name des Schneewalzer stammt aus der Zeit um 1900.

Der Text

Fällt im Tal ganz leis‘ der Schnee, liegt verträumt der Alpensee,

singt kein Vogel mehr im Wald‘, spann ich meinen Schlitten an.

Und dann fahren wir aus, und in den Winterwald hinaus,

und der Schnee glänzt wunderbar und es ist so, wie es früher war.

Beim Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer kam das Glück

Eins, zwei, drei, Für uns zwei.

Beim Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer kam das Glück

Er bringt uns die Liebe und unser Glück zurück.

Ist der Winter dann vorbei, kommt der Frühling und der Mai,

wenn der Kuckuck-Ruf erschallt, geh’n wir beide durch den Wald.

Wenn die Rosen dann erblüh’n und die Schwalben heimwärts zieh’n,

ist es wieder bald so weit, dass es weisse Flocken schneit.

Beim Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer kam das Glück

Eins, zwei, drei, Für uns zwei.

Beim Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer kam das Glück

Er bringt uns die Liebe und unser Glück zurück.

Beim Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer kam das Glück

Eins, zwei, drei, Für uns zwei.

Beim Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schneewalzer kam das Glück

Er bringt uns die Liebe und unser Glück zurück.