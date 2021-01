Klassik des Tages: Die Ballade Nr. 1 von Chopin

Die Halbinsel Hel an der polnischen Ostseeküste. Foto: iStock

Frédéric Chopin (1810-1849) war ein polnischer Komponist und Pianist. Hier seine berühmte Ballade No. 1 in g-Moll, Op. 23, gespielt von Krystian Zimerman.

Chopin schrieb neben weiteren Kompositionen auch Walzer und Marzuken, Sonaten, Polonaisen und Kammermusik. Alle beinhalten in irgendeiner Form das Klavier. Er selbst war für sein Improvisieren bekannt – was zur damaligen Zeit sehr geschätzt wurde. Schwieriger war es, diese zu Papier zu bringen. Er feilte manchmal jahrelang an einzelnen Kompositionen.

Chopins Klavierspiel wurde zu seiner Zeit als außergewöhnlich angesehen, er nutzt die neuen technischen Möglichkeiten des Instrumentes umfangreicher aus als manch anderer Pianist.