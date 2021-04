Klassik des Tages: Die Cello-Sonate Nr. 2 von Beethoven

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber

Ludwig van Beethoven (1770-1827) schrieb viele Kompositionen für Kammermusik – die Abendmusik seiner Zeit. Hier seine Cello Sonate No. 3 in A-Dur Op. 69, gespielt von Paul Tortelier am Cello und Eric Heidsieck am Flügel.

00:00 – Allegro, ma non tanto

12:28 – Scherzo. Allegro molto

17:44 – Adagio cantabile – Allegro vivace



Ralph Berney kommentierte dazu auf Youtube: „Eines von Beethovens schönsten, dynamischsten und eindringlichsten Werken, in Schönheit und Tiefe der Melodie, mit einer so schönen Klarheit der Linie, emotionalem Wechsel von Tempo, Stimmung, Erwartung, Intervallen von Zwietracht, die das Liebesspiel zwischen Cello und Klavier verstärken, eine Ekstase wie keine andere, eine Treue aber, etwas für immer. Und wunderbar dargestellt, hier gegeben.“

