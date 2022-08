Klassik des Tages: Die Cellosonate Nr. 5 von Beethoven

Am Strand in Dänemark. Foto: iStock

Ludwig van Beethoven (1770-1827) schrieb viele Kompositionen für Kammermusik – die Abendmusik seiner Zeit.

Hier seine Cellosonate Nr. 5 in D, Op. 102 Nr. 2, gespielt von Nelson Goerner am Klavier und Sol Gabetta am Cello.