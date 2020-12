Klassik des Tages: Die Ouvertüre der „Diebischen Elster“

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

La gazza ladra (Die diebische Elster) ist eine im Jahr 1823 komponierte Oper des Italieners Gioachino Antonio Rossini (1792-1868). Der Glanz seiner Opern verblasste etwas im Laufe der Zeit. Hier jedoch die heute noch oft gespielte Ouvertüre der Oper, es musizieren die Mannheimer Philharmoniker unter Leitung von Boian Videnoff.



Die Oper „La Gazza Ladra“, zu Deutsch „Die diebische Elster“ wurde am 31. Mai 1817 im Teatro alla Scala in Mailand uraufgeführt. Es war seine letzte italienische Oper, bevor er nach Paris umzog. Er komponierte die gesamte Oper in 33 Tage und war damit einer der schnellsten Komponisten seiner Zeit.

Inhaltlich geht es u.a. um einen Silberlöffel, den das Dienstmädchen Ninetta zu Geld machen soll, um die Heimkehr von ihrem Liebsten und dessen (per Steckbrief gesuchten) Vater Fernando feiern. Sie verkauft den Löffel, der zuvor Fernando gehörte – und wird des Diebstahls bezichtigt, als der Aufkäufer den Verlust des Silberlöffels bemerkt.

Daraufhin wird sie festgenommen und in den Kerker geworfen. Ihr droht die Todesstrafe … bis eine goldene Münze verschwindet und beides im Nest einer Elster wiedergefunden wird. Das bedeutet gleichzeitig ihre Freilassung.