Klassik des Tages: Drei Sinfonien des „Bückeburger Bach“

Johann Christoph Friedrich Bach (1732-1795) war ein deutscher Musiker und Komponist aus der Familie Bach. Er war der dritte der vier komponierenden Bachsöhne. Zur Kennzeichnung wird er häufig „der Bückeburger Bach“ genannt.

Hier drei seiner Sinfonien, gespielt vom Neuen Bachischen Collegium Musicum unter Leitung von Burkhard Glaetzner.

Sinfonie in B-Dur, Wf I:20 01. Largo – Allegro (00:00) 02. Andante con moto 03. Minuetto 04. Rondo: Allegretto scherzando

Sinfonie in Es-Dur, Wf I:10 01. Allegro (23:58) 02. Andante assai 03. Allegro assai

Sinfonie in C-Dur, Wf I: 6 01. Allegro di molto (36:55) 02. Andnate 03. Allegro assai



Gemälde: Mr. und Mrs. Andrews von Thomas Gainsborough

Der „Bückeburger Bach“ schrieb vor allem Oratorien, Opern sowie zwanzig Sinfonien, von denen zwölf verschollen sind. Er komponierte auch Klavierkonzerte, Kammermusik und geistliche Lieder.

Nach einer Ausbildung an der Thomasschule in Leipzig und innerhalb seiner Familie folgte er 1749/50 im Alter von knapp 18 Jahren dem Ruf, als „Hochgräflich Schaumburg-Lippischer Cammer-Musicus“ am Hof in Bückeburg in Dienste zu treten. In Bückeburg (50 Kilometer westlich von Hannover) regierte Wilhelm Graf zu Schaumburg-Lippe. Dieser war von der königlichen Hofmusik am Hofe Friedrich II. in Potsdam stark beeindruckt und wollte diesem nacheifern.

J.C.F. Bach war 45 Jahre in Bückeburg tätig. Im Jahr 1934 wurden seine Kompositionen, die am musikwissenschaftlichen Instituts Bückeburg gesammelt waren, zwangsweise nach Berlin gebracht und dann nach Schlesien verlagert. Von dort kamen sie als Beutekunst weiter in die Sowjetunion. Nur ein kleiner Teil davon ist mittlerweile über Moskau zurück nach Berlin gelangt. Daher müssen derzeit viele seiner Werke als verschollen angegeben werden.

