Klassik des Tages: Ein Idol von Frédéric Chopin

In der Nähe des Geroldsee bei Garmisch-Partenkirchen (Bayern). Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber.

Friedrich Kalkbrenner (1785-1849) war ein deutsch-französischer Pianist und Komponist. Hier sein Klavierkonzert Nr. 1 in d-Moll op. 61, gespielt vom Hamburger Sinfonie-Orchester unter Leitung von Hans Kann.

Allegro maestoso Adagio di molto Rondo vivace



Friedrich Kalkbrenner lernte ab dem Alter von 14 Jahren am Pariser Konservatorium, bevor 1803 an das Konservatorium in Wien wechselte. Zu seinen Förderern und Lehrern gehörten unter anderem Joseph Haydn, Johann Georg Albrechtsberger und Ludwig van Beethoven.

Später unterrichtete er Klavierlehrer in Paris und ging als Pianist auf Konzertreisen. Kalkbrenner war ein Idol von Frédéric Chopin – und Chopin widmete ihm sein berühmtes Klavierkonzert in e-Moll.

Der Pianist wurde vor allem in Frankreich weithin bekannt und gelangte als Geschäftspartner des Klavierbauers Pleyel zu hohem Ansehen. Das Klavierkonzert entstand vor 1823.

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!