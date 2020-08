Klassik des Tages: Ein Isländer spielt Johann Sebastian Bach

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) war ein deutscher Komponist, Kantor sowie Orgel- und Cembalovirtuose zur Zeit des Barocks. Er komponierte unzählige Stücke für Tasteninstrumente, darunter die Aria variata (alla maniera italiana) in a-Moll BWV 989.

Hier in einer Aufnahme mit dem Pianisten Víkingur Ólafsson.

Víkingur Ólafsson stammt aus Reykjavík und begann schon zeitig mit dem Klavierunterricht. Er studierte später an der Juilliard School in New York. Mittlerweile tritt er nicht nur als Solist, sondern auch mit Orchestern in Europa und Amerika auf und gewann zahlreiche Preise und Auszeichnungen.