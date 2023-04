Klassik des Tages: Eine barocke Sonate für Oboe

Frühling im Isola Bella Garten des Borromäischen Palastes, Lombardei am Lago Maggiore (Italien). Foto: iStock

Die ersten Oboen entwickelten sich Mitte des 17. Jahrhunderts aus der Schalmei. Seither erklingt sie in allen großen Orchestern. Viele große Musiker wie Vivaldi, Telemann, Bach und Mozart komponierten für sie. Hier ein Werk eines eher unbekannten Italieners: Filippo Prover. Aus der Serie Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Filippo Prover (1727-1774) war ein italienischer Oboist und Komponist, er lebte in Frankreich. Prover komponierte unter anderem diese Sonate Nr. 1 für Oboe, op. 1. Es musizieren Jacquеs Vаndеvillе (Oboe) und Jean-Michеl Lοuchаrt (Orgel).

Über das Leben von Filippo Prover ist nicht viel bekannt. Er wurde im italienischen Alessandria im Jahr 1727 geboren und starb am 20. August 1774 in Paris.

Vermutlich reiste er von Italien aus mit seinem Vater, der ebenfalls Oboe spielte, durch Europa. Bekannt ist, dass er ab 1756 sechsmal als Oboist im Concert Spirituel in Paris auftrat. In den 1760er Jahren stand er in den Diensten des Königs und des Fürsten von Conty. Später wurde über Prover geschrieben: „Nie hat ein Musiker sein Instrument angenehmer gespielt“. Er komponierte vor allem für Oboe und Traversflöte.

Die ersten Oboen entwickelten sich Mitte des 17. Jahrhunderts aus der Schalmei. Seither erklingt sie in allen großen Orchestern. Ab 1664 verwendete Jean-Baptiste Lully Oboen im Orchester. Anfangs hatten Oboen sieben Grifflöcher und zwei Klappen, später wurde die Zahl erhöht, um alle chromatischen Töne spielbar zu machen.

Ab 1840 entwickelte Georges-Louis-Guillaume Triébert einen französischen Typ der Oboe – und die im prinzip bis heute verwendete Mechanik. Viele Komponisten des 18. Jahrhunderts schrieben Sonaten, Suiten und Konzerte für Oboe. Darunter sind Vivaldi, Telemann, Bach und Mozart.