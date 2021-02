Klassik des Tages: Eine Sinfonie von CPE Bach

Foto: THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images

Vogelbeeren in Offenburg, Januar 2021. Foto: THOMAS KIENZLE/AFP via Getty Images

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788, abgekürzt CPE Bach) wurde auch der Berliner oder Hamburger Bach genannt. Hier seine Sinfonie G-Dur Wq. 183/4. Es spielt das „Orchestra of the Age of Enlightenment“ unter Leitung von Gustav Leonhardt.

Allegro assai Poco andante Presto

Unter den anderen Musikern seiner Zeit genoss Carl Philipp Emanuel Bach hohes Ansehen. Von Mozart wird berichtet, dass er sagte:

Er (Emanuel Bach) ist der Vater; wir sind die Bubn. Wer von uns was Rechts kann, hats von ihm gelernt.“

CPE Bach war ein deutscher Komponist und Kirchenmusiker aus der Familie Bach und der berühmteste der Söhne von Johann Sebastian Bach.

