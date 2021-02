Klassik des Tages: Es darf getanzt werden

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber.

Viele heute berühmte Komponisten wie Haydn oder Mozart komponierten nicht nur Sinfonien und umfangreiche Werke. Hier einige ihrer Tänze, gespielt von der Akademie für alte Musik Berlin unter der Leitung von Ernst Theis.

0:04 – Joseph Haydn: Zwölf Deutsche Tänze: nrs. 4, 9, 6 en 12

4:11 – Wolfgang Amadeus Mozart: Kontretanz in D, KV 603, nr. 1

5:04 – Wolfgang Amadeus Mozart: Deutscher Tanz in G, KV 600, nr. 5

6:28 – Wolfgang Amadeus Mozart: Kontretanz in D, KV 101, nr. 3

8:00 – Michael Pamer: Die Launen, für das Orchester – Neueste Walzer in E-Dur

14:02 – Johann Faistenberger: Zwei Polonaisen für Orchester

19:56 – Franz Pechatsche: Quodlibet – Contradanz, Polonese, Cossack, Ungarisch, Callo pade

25:53 – Joseph Lanner: Tarantel-Galopp, op. 125

28:34 – Johann Strauss sr,: Täuberln Walzer, op. 1

33:29 – Johann Strauss sr.: Ungarische Galoppe oder Frischka, op. 36, nr. 1

35:15 – Johann Strauss sr,: Charivari-quadrille, op. 196

40:53 – Joseph Lanner: Die Mozartisten, Walzer op. 196

54:55 – Friedrich Fahrbach: Frischka

58:14 – Joseph Lanner: Dampfboot Galopp

Tanzen in der Öffentlichkeit war in Teilen Deutschlands und Österreich lange Zeit verboten und nur am Hofe erlaubt. Spätestens mit Johann Strauss änderte sich das – nicht nur in Wien.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!