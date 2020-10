Klassik des Tages: Fantasie in f-Moll von Franz Schubert

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Franz Schubert (1797-1828) hinterließ neben vielen Sinfonien Orchesterwerke der Romantik. Viel gespielt und gern gehört wird auch die folgende Fantasie in f-Moll für Klavier zu vier Händen, D 940 (Op. posth. 103). Hier in einer Aufnahme mit den Brüdern Lucas & Arthur Jussen im Seoul Arts Center in Korea 2014.

0:36 Allegro molto moderato 5:30 Largo 8:03 Scherzo, Allegro vivace 12:17 Finale, Allegro molto moderato



Franz Schubert starb bereits im Alter von 31 Jahren. Der österreichische Komponist komponierte bis zu diesem Zeitpunkt rund 600 Lieder, Chormusik und sieben Sinfonien. Hinzu kommen Ouvertüren, Bühnenwerke, Klavier- und Kammermusik. Fünf weitere Sinfonien blieben unvollendet.

Die Fantasie in f-Moll gehört zu seinen wichtigsten Kompositionen für Klavier. Er schrieb es in seinem letzten Lebensjahr und widmete es seiner Schülerin, Karoline von Esterházy – in die Schubert heimlich verliebt war.