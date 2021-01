Klassik des Tages: Haydns erstes Konzert für Trompete und Orchester

An einem sonnigen Tag auf den Lofoten / Norwegen. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Franz Joseph Haydn (1732-1809) war ein österreichischer Komponist zur Zeit der Wiener Klassik, von ihm sind über ein hundert Sinfonien und viele andere Kompositionen überliefert. Hier sein erstes Konzert für Trompete und Orchester in Es-Dur.

Solist an der Trompete ist Håkan Hardenberger, die Orchesterleitung führte Yehudi Menuhin (1998).

Håkan Hardenberger ist ein schwedischer Trompeter, der im Alter von acht Jahren mit dem Trompetenunterricht begann. Er lernte am Konservatorium in Paris sowie in Los Angeles bei Thomas Stevens. Er gilt als einer der weltweit führenden Solisten, der mit den besten Orchestern der Welt spielt.

Yehudi Menuhin (1916-1999) war es wichtig, dass sich Menschen an Musik erfreuen. Er sagte in Rastede 1996: