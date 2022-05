Klassik des Tages: Johann Sebastian Bach und vier Solisten

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) ist der prominenteste Vertreter der Musikerfamilie Bach und einer der bekanntesten Musiker überhaupt. Hier sein Konzert für vier Tasteninstrumente, BWV 1065. Es basiert weitgehend auf Vivaldis Konzert in h-Moll für vier Violinen und Orchester.

In Bachs Version spielen die Solisten Cembalo: Siebe Henstra, Menno van Delft, Pieter-Jan Belder und Tineke Steenbrink. Sie führen das Werk für die Niederländische Bach-Gesellschaft auf, aufgenommen für das Projekt All of Bach in Ottone (Utrecht) im April 2016.

Im 17. Jahrhundert stand die Instrumentenbezeichnung Clavier für ein beliebiges Tasteninstrument, Johann Sebastian Bach dachte zu dieser Zeit bei Tasteninstrumenten an Klavichord oder Cembalo, teilweise auch an Kompositionen für Orgel.