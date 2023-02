Klassik des Tages: Konzert für Oboe und Orchester in d-Moll

Die Hopewell- oder Flowerpot-Felsen in der Bay of Fundy, New Brunswick, Kanada. In diesem Gebiet gibt es zwei Gezeiten pro Tag und eine der höchsten durchschnittlichen Gezeiten der Welt mit durchschnittlich 16 Metern. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Der Italiener Alessandro Marcello (1673–1747) ist wie sein Bruder Benedetto Marcello hauptsächlich als Komponist des Barock bekannt. Er war zudem Dichter, Jurist und Philosoph.

Sein Konzert für Oboe und Orchester in d-Moll wurde durch eine Bearbeitung von Johann Sebastian Bach für Cembalo weltweit berühmt. Es wurde noch bis ins 19. Jahrhundert dem Komponisten Antonio Vivaldi zugeschrieben.

Hier das Konzert einer Bearbeitung durch das kanadische Henderson-Kolk Duo (Drew Henderson und Michael Kolk) für Gitarre. Das Arrangement lehnt sich stark an J.S. Bachs Bearbeitung dieses Konzerts für Cembalo solo BWV 974 an.

0:10 Andante e spiccato

2:50 Adagio

7:10 Presto



Johann Sebastian Bach setzte sich um 1712 mit den Konzerten von Antonio Vivaldi (1678-1741) auseinander. 22 davon adaptierte er als Solostücke für Cembalo. Ob er damals wusste, dass eines davon von Marcello komponiert wurde, ist heute unbekannt.

Das Duo Drew Henderson und Michael Kolk gründete sich im Jahr 2004 und gilt als eines der führenden Gitarrenduos Nordamerikas. Sie lernten sich an der Universität von Toronto kennen, wo sie bei Jeffrey McFadden studierten. Die vielfach ausgezeichneten Gitarristen und Wettbewerbssieger interpretieren symphonische Werke und Klavierwerke der Klassik neu. Als Duo gaben sie 2006 ihr internationales Debüt.

Drew Henderson ist in dieser Aufnahme ohne seine 8-saitige Gitarre zu hören, deren zusätzlicher Tonumfang neue Bearbeitungen von Mozart, Bach, Schubert und vielen anderen ermöglicht. Er wird oft als einer der besten jungen klassischen Gitarristen Kanadas bezeichnet. Ähnliches gilt für Michael Kolk. Kolk ist sowohl auf Musikfestivals als auch in Konzertsälen in ganz Europa und Nordamerika aufgetreten. „The First Lady of the Guitar“, Liona Boyd, nannte ihn „einen der besten Gitarristen der Welt“. (ks)