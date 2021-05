Klassik des Tages: Konzert für zwei Oboen

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Antonio Vivaldi (1678-1741) war ein Komponist und Violinist aus Italien zu Zeiten des Barock. Von ihm ist unter vielen weiteren Werken auch ein folgendes Konzert für Zwei Oboen, Streicher und B.C. in a-Moll RV 536 überliefert. Es musiziert das Orchestra of the Age of Enlightenment unter Leitung von Jonathan Cohen. Die Solisten an den Oboen sind Katharina Spreckelsen und Sarah Humphrys.

Allegro Largo 2:53 Allegro 5:00



In der Klassik führte die Oboe eher ein Schattendasein. Nur wenige Werke entstanden direkt für dieses Instrument. Meist wurden nur dann Oboen-Konzerte geschrieben, wenn ein Oboist einen Komponisten kannte.

Oboen sind Weiterentwicklungen der mittelalterlichen Schalmeien und gelangten mit der französischen Barockmusik im 17. Jahrhundert zu Bekanntheit. Die ersten Instrumente entstanden um 1660 zu Zeiten von Jean-Baptiste Lully und Jean de Hotteterre.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!