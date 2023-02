Klassik des Tages: Konzert in D-Dur für Traversflöte

Aus der Serie Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

František Xaver Pokorný (20. Dezember 1729, Městec Králové – 2. Juli 1794, Regensburg) war ein tschechischer Komponist und Violinist der klassischen Periode. Von ihm stammt unter anderem dieses Konzert in D-Dur für Traversflöte. Hier in einer älteren Aufnahme mit dem Orchestre Pro Musica, Solist war Camillo Wanausek (1906-1999, Flöte).

1. Allegro 0:00



2. Largo 9:083. Allegro 14:27

Gemälde: Der Kreis des Daniel Nikolaus Chodowiecki (1726-1801)

František Xaver Pokorný war ein böhmischer Komponist, der in jungen Jahren nach Regensburg ging, um Violine zu lernen. Nachdem er bei Joseph Riepel das Geigenspiel studierte, trat er 1753 in die Hofkapelle von Oettingen-Wallerstein ein. Im Jahr darauf lernte er bei Johann Stamitz und Ignaz Holzbauer in Mannheim weiter. Bis 1770 stand er weiterhin im Dienst von Wallerstein, bevor er Mitglied der Hofkapelle Karl Anselm, dem vierten Fürsten von Thurn und Taxis, in Regensburg, wo er laut Zahlungsbelegen bereits seit 1766 Geige spielte. Pokornys Grabstein in Regensburg nennt seinen Titel: „Hochfürstlich Taxisscher Kammer-Musicus“.

Er hinterließ etwa 140 Sinfonien und weitere Werke für Blasinstrumente, Dutzende Solokonzerte, darunter 45 für Cembalo und drei für zwei Hörner.

Nach seinem Tod tilgte der Intendant des Regensburger Orchesters Theodor von Schacht jedoch absichtlich seinen Namen – 104 Sinfonien von Pokornýs wurden anderen Komponisten zugeschrieben. Schacht war der Direktor der Hofkapelle von Thurn und Taxis. Er strich auf den Titelseiten der Werke den Namen, Datum und den Ort, ersetzte sie durch die Namen andere Komponisten oder gab ihnen neue Titelseiten. Die 104 viersätzigen Sinfonien zeigen allerdings den typischen Stil des Kammer-Musicus. Melodien, Instrumentierung, Virtuosität und Stil verweisen auf Pokorny.