Klassik des Tages: Mendelssohns Violinkonzert in e-Moll

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber.

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) war ein deutscher Komponist, Dirigent, Pianist und Organist der Romantik. Sein Violinkonzert in e-Moll op. 64 ist eines der meist aufgeführten und beliebtesten Violinkonzerte überhaupt. Hier in einer Aufnahme mit Anne-Sophie Mutter an der Violine und dem Gewandhausorchester Leipzig unter Leitung von Kurt Masur.

1. Allegro molto appassionato

2. Andante (12:29)

3. Allegretto non troppo — Allegro molto vivace (19:49)

Mendelssohn galt schon früh als musikalisches Wunderkind, er feierte später viele Erfolge in Deutschland und Großbritannien. Seine Werke waren zu seiner Zeit eher konservativ komponiert – im Gegensatz zu Richard Wagner oder Franz Liszt.

Das Violinkonzert entstand zwischen 1838 und 1844 für seinen Freund, den Geiger Ferdinand David. Es war von Anfang an ein Erfolg und zählt zu seinen populärsten Werken.

Später gründete er das Leipziger Konservatorium, die heutige Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Heute zählt er zu den beliebtesten Komponisten der Romantik.