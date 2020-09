Klassik des Tages: O Silver Moon

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Antonín Leopold Dvořák (1841 – 1904) war ein böhmischer Komponist aus Österreich-Ungarn und ist heute der weltweit am meisten gespielte tschechische Komponist. Seine erfolgreichste Oper, die Rusalka, Op.114, entstand im Jahr 1900. Das berühmteste Stück daraus ist die „Mondarie“ – hier als O Silver Moon betitelt. Es singt die Sopranistin Renee Fleming.



Mit Gemälden und Kunstwerken von William Bouguereau, Paul Cezanne, Claude Monet, J.W. Waterhouse, Armand Guillaumin und Spadecaller.

Antonín Dvořák komponierte in seinen letzten Lebensjahren nur noch Opern, seit 1896 wandte er sich der Programmmusik und der sinfonischen Dichtung zu. Innerhalb kurzer Zeit schrieb er Werke wie den Wassermann, die Mittagshexe, das Goldene Spinnrad und Die Waldtaube nach Balladen des tschechischen Dichters Karel Jaromír Erben. Die Rusalka beruht auf slawischen Volksmythen über rusalky – Wassergeistern und Nixe. Es ähnelt etwas dem Märchen „Die kleine Meerjungfrau“ von Hans Christian Andersens.

Der freundschaftliche alte Geist eines Sees, Jezibab, genießt den Gesang der Waldnymphen, als seine Tochter Rusalka traurig auf ihn zukommt. Sie gibt zu, dass sie sich in einen hübschen Prinzen verliebt hat. Da sie sich danach sehnt, die Glückseligkeit der Vereinigung mit ihm zu erfahren, möchte sie ein Mensch werden. Zutiefst betrübt gibt der Geist des Sees ihrer Bitte statt und verlässt sie. Ganz allein singt Rusalka diese großartige Arie und teilt die Geheimnisse ihrer Sehnsucht nach dem Mond.

Die Oper ist nach ihrer Uraufführung am 31. März 1901 in Prag ein fester Bestandteil des Repertoires der Opernbühnen – meist auch auf Tschechisch.

Lied an den Mond

Silberner Mond du am Himmelszelt,

strahlst auf uns nieder voll Liebe.

Still schwebst du über Wald und Feld,

blickst auf der Menschheit Getriebe.

Oh Mond, verweile, bleibe,

sage mir doch, wo mein Schatz weile.

Sage ihm, Wandrer im Himmelsraum,

ich würde seiner gedenken: mög‘ er,

verzaubert vom Morgentraum,

seine Gedanken mir schenken.

O leucht ihm, wo er auch sei,

leucht ihm hell, sag ihm, dass ich ihn liebe.

Sieht der Mensch mich im Traumgesicht,

wach‘ er auf, meiner gedenkend.

O Mond, entfliehe nicht, entfliehe nicht!