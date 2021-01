Klassik des Tages: Quintett für Klarinette und Streicher

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Carl Maria von Weber (1787-1826) war ein deutscher Komponist, Dirigent und Pianist. Er komponierte Opern, Bühnenmusiken, Lieder, geistliche Werke und auch Kammermusik, Klavierwerke und Orchesterwerke. Hier sein Quintett für Klarinette und Streicher in Bb-Dur, Op. 34. Es musizieren:

Venancio Rius, Klarinette

Enrique Palomares, Violine

Albert Skuratov, Violine

Santiago Cantó, Viola

David Barona, Cello

Nach 1810 agierte Carl Maria von Weber auch in München. Hier lernte er den Klarinettisten Heinrich Joseph Baermann kennen, was ihn zu seinen wichtigen Kompositionen für Klarinette anregte. Seine populärste Oper ist „Der Freischütz“, der 1821 in Berlin am Schauspielhaus am Gendarmenmarkt uraufgeführt wurde.