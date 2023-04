Klassik des Tages: Romanze für Violine und Orchester Nr. 2

Tulpenfelder im Skagit Valley in der Nähe von Mt. Vernon, Washington. Foto: iStock

Beethovens zweite Romanze entstand im Jahr 1798. Damals begründete er mit diesen Kompositionen eine neue Gattung von musikalischen Werken. Hier eine Aufnahme mit Kurt Masur und dem Leipziger Gewandhausorchester. Aus der Serie Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) war ein deutscher Komponist und Pianist. Seine Romanze für Violine und Orchester Nr. 2 in F-Dur, op. 50 entstand im Jahr 1798. Hier in einer Aufnahme mit Renaud Capuçon an der Violine und dem Leipziger Gewandhausorchester unter Leitung von Kurt Masur.

Beethoven komponierte nur zwei Romanzen für Violine und Orchester. Über den Anlass der Komposition ist nichts bekannt. Die hier vorgestellte Violinromanze op. 50 entstand zeitlich gesehen früher als seine andere Romanze, die die Nummer op. 40 hat. Obwohl sie vermutlich 1798 erstmals aufgeführt wurde, wurde sie erst zwei Jahre nach der anderen Romanze im Jahr 1805 veröffentlicht.

Er begründete mit seinen Romanzen für Violine eine neue musikalische Gattung und regte andere Komponisten zu eigenen Werken an – wie Antonín Dvořák.