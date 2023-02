Heißluftballons am Himmel über der Höhlenstadt Kappadokien. Foto: iStock

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) schrieb als Kind verschiedene Flötensonaten. Die Sonaten KV 10-15 gehören zu seinen frühesten Kompositionen und entstanden im Alter von 9 Jahren. Hier seine Flötensonate in C-Dur, K. 14, Op. 3 No. 5 III. Menuett I.

Welche Musiker diese Aufnahme eingespielt haben, ist uns derzeit unbekannt.

Die Flöten-Sonaten 10-15 wurden 1764 während des London-Aufenthalts der Familie komponiert. Im Januar 1765 wurden sie mit einer Widmung an die englische Königin Charlotte als Op. 3 veröffentlicht.

Vorbild für den knapp neunjährige Mozart war Johann Christian Bach, der kurz zuvor ähnliche Sonaten veröffentlicht hatte.

Viele Eltern möchten ihre Kinder mit klassischer Musik vertraut machen. Klassische Musik wurde in den Hallen von Kirchen und Klöstern geboren, in ihrem Herzen liegt göttliche Inspiration. Sie ist ein Geschenk an die Menschheit, das der Hingabe, dem Genuss und der Disziplin. Sie ist einer jener kostbaren Aspekte unserer Kultur, die es uns ermöglichen, mit unserem Schöpfer verbunden zu bleiben.

Die Komponisten von einst wussten das. Viele von ihnen widmeten ihr Werk nach dessen Fertigstellung schriftlich „zur Ehre Gottes“ oder „Gott allein sei die Ehre“. Sie wussten, dass eine solche Schönheit nicht nur ein Werk von Menschen sein kann. Kinder können lernen, achtsam mit ihr umzugehen.