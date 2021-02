Klassik des Tages: Tänze für den Sonnenkönig – Ludwig XIV.

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Jean-Baptiste Lully (1632-1687) war ein italienischer Komponist, Geiger und Tänzer – und Tanzlehrer am Hof von Ludwig XIV. Er wurde 1661 französischer Bürger und komponierte viele Ballett-Musiken und Tänze. Musica Antiqua Cologne spielt eine Auswahl davon unter Leitung von Reinhard Goebel.



Auf Ludwig XIII. (1601-1643) geht das erste Orchester Europas zurück. Jean-Baptiste Lully führte später dieses Orchester weiter und prägte sein Stil – und die französische Musik für mehrere hundert Jahre. Später verehrte er Ludwig XIV. und arbeitete jahrelang an seinem Hof. Viele bekannte andere Kompositionen wie die „Wassermusik“, die „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel und auch die „Orchestersuiten“ von Johann Sebastian Bach basieren auf seinen Formen.

Seine Kindheit verlebte Lully am Hof des Großherzogs der Toskana. Anne Marie Louise d’Orléans bat den Großherzog, ihr von einer Reise einen Italiener mitzubringen – mit dem sie reden könnte, um dabei die Sprache zu erlernen. Dieser entdeckte den komödiantisch begabten Lully und nahm ihn mit nach Frankreich.

Seine Ouvertüren, die Tänze seiner Opern und Ballette kursierten in ganz Europa und waren in gedruckter Form in fast jeder Musikbibliothek eines Fürsten vorhanden – in Deutschland vor allem an den Höfen in Hannover, Celle, Düsseldorf, Kassel, Darmstadt, Rastatt und München. Seine Werke wurden sogar auf dem Schwarzmarkt gehandelt.