Klassik des Tages: Tritsch-Tratsch-Polka von Johann Strauss

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber.

Johann Strauss (Sohn, 1825 – 1899) und seine Tritsch-Tratsch-Polka Op. 214 aus dem Jahr 1858. Welches Orchester diese Aufnahme einspielte, ist der Redaktion derzeit unbekannt.



Johann Strauss (Sohn) verbrachte den Konzertsommer 1858 in St. Petersburg, Russland. Nach seiner Rückkehr nach Wien kündigten verschiedene Zeitungen an, was er Neues komponiert habe. Und es wurde getratscht, ob der „flotte Jean“ sich in Russland frisch verliebt, verlobt oder gar verheiratet habe …

Mit seiner Schnellpolka macht sich Johann Strauß über die Spekulationen lustig, die in der Zeitschrift „Tritsch-Tratsch“ erschienen waren. Der Name der Zeitschrift bezieht sich auf eine gleichnamige Posse des österreichischen Dramatikers und Schauspielers Johann Nestroy „Der Tritschtratsch“ von 1833.

Die Polka gefiel dem Publikum, die Noten dazu waren jedenfalls binnen weniger Stunden vergriffen.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!