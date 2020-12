Klassik des Tages: Von „Bald nun ist Weihnachtszeit“ bis „O du fröhliche“

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Von „Bald nun ist Weihnachtszeit“ bis „O du fröhliche“ – Klassische alte deutsche Weihnachtslieder.

0:00 Kinderchor des Deutschlandsenders – Bald nun ist Weihnachtszeit

1:25 Radio-DDR-Kinder- und Jugendchor – Vorfreude, schönste Freude

4:15 Rundfunk-Kinderchor Berlin – Morgen, Kinder, wird’s was geben

5:50 Radio-DDR-Kinder- und Jugendchor – Oh, es riecht gut

8:09 Rundfunk-Kinderchor Berlin – So viel Heimlichkeit in der Weihnachtszeit

9:41 Radio-DDR-Kinder- und Jugendchor – Schneeflöckchen, Weißröckchen, jetzt kommst Du geschneit

10:47 Thomanerchor Leipzig – Süßer die Glocken nie klingen als in der Weihnachtszeit

12:46 Rundfunk-Kinderchor Berlin – Laßt uns froh und munter sein

Fortsetzung unter dem Video

Das Coverbild stammt aus Schwarzenberg im Erzgebirge.

14:49 Radio-DDR-Kinder- und Jugendchor – Morgen kommt der Weihnachtsmann

16:18 Radio-DDR-Kinder- und Jugendchor – O Tannenbaum

18:05 Thomanerchor Leipzig – Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen

19:33 Thomanerchor Leipzig – Fröhliche Weihnacht überall

21:59 Rundfunk-Kinderchor Berlin – Guten Abend, schön‘ Abend, es weihnachtet schon

23:58 Rundfunk-Kinderchor Berlin – Kling, Glöckchen, klingelingeling

25:37 Thomanerchor Leipzig – Alle Jahre wieder kommt das Christuskind

26:47 Radio-DDR-Kinder- und Jugendchor – Sind die Lichter angezündet

28:56 Thomanerchor Leipzig – Der Christbaum ist der schönste Baum

30:44 Peter Michaelis – Leise rieselt der Schnee

33:16 Radio-DDR-Kinder- und Jugendchor – Tausend Sterne sind ein Dom

35:14 Rundfunk-Kinderchor Berlin – O Tannebaum, Du bist ein grünes Reis

37:28 Dresdner Kreuzchor – Stille Nacht, heilige Nacht

40:41 Dresdner Kreuzchor – O Du Fröhliche, o Du Selige, gnadenbringende Weihnachtszeit