Musik am Abend: Am Brunnen vor dem Tore

„Am Brunnen vor dem Tore“ ist ein weithin bekanntes deutsches Lied, das eigentlich „Der Lindenbaum“ heißt. Der Text stammt von Wilhelm Müller (1794-1827) und stammt aus seinem Gedichtzyklus „Die Winterreise“.

Franz Schubert (1797-1828) vertonte den gesamten Gedichtzyklus. Erst mit der Überarbeitung der Vertonung durch Friedrich Silcher (1789-1860) wurde „Der Lindenbaum“ zum Volkslied, er veröffentlichte 1846 das Lied für vier Männerstimmen und a capella. So wird es auch heute gelegentlich noch in Schul- und Chorliederbüchern gedruckt.

Hier gesungen von den Meistersingern unter der Leitung von Klaus Breuninger.



Der Lindenbaum

Am Brunnen vor dem Thore

Da steht ein Lindenbaum:

Ich träumt’ in seinem Schatten

So manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde

So manches liebe Wort;

Es zog in Freud und Leide

Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt’ auch heute wandern

Vorbei in tiefer Nacht,

Da hab’ ich noch im Dunkel

Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,

Als riefen sie mir zu:

Komm her zu mir, Geselle,

Hier findst Du Deine Ruh’!

Die kalten Winde bliesen

Mir grad’ in’s Angesicht;

Der Hut flog mir vom Kopfe,

Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde

Entfernt von jenem Ort,

Und immer hör’ ich’s rauschen:

Du fändest Ruhe dort!