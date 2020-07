Musik am Abend: Ancient Airs And Dances Suite

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber.

Ottorino Respighi (1879 – 1936) war ein italienischer Komponist und gilt als führender Vertreter der neueren italienischen Instrumentalmusik. Hier seine Ancient Airs And Dances Suite Nr. 1, gespielt von der National Symphony Of Ireland unter Dirigent Rico Saccani.

Balletto detto ‚Il Conte Orlando‘: Allegretto moderato Gagliarda: Allegro marcato Villanella: Andante cantabile Passo mezzo e Mascherada: Allegro vivo



Ottorino Respighi wandte sich vor allem der italienischen Musik des Barock und der Renaissance zu. Seine ersten Kompositionen waren moderne Werke und Opern, angelehnt an Wagner und Debussy. Er studierte historische Musik (in Italien) und lernte Komposition bei Rimsky-Korsakov in Russland. Dieser war Überlieferungen zufolge von ihm begeistert.

Einige Jahre ging er als Geiger auf Tourneen, widmete sich jedoch bald der Komposition und dem Dirigieren.

Die erste Suite von Ancient Airs And Dances orchestrierte er 1917 aus Sammlungen italienischer Lautenmusik. Sein Orchester war bescheiden und klein, doch er arrangierte die sehr alte Musik eher im Stile des 20. Jahrhunderts.

I. Balletto detto „Il Conte Orlando“ – Das ursprüngliche Lautenstück stammt aus der Spätrenaissance von Simone Molinaro (ca. 1565 – 1615).

II. Gagliarda – Dieser Tanz stammt von Vincenzo Galilei (ca. 1520-1591), der der Vater von Galileo Galilei war, dem berühmten Astronomen und Wissenschaftler.

III. Villanella – Der ursprüngliche Komponist ist unbekannt.

IV. Passo mezzo e mascherada – Auch hier verwendet Respighi zwei anonyme Melodien.