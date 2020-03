Musik am Abend: Beethovens 6. Sinfonie in F-Dur

Ludwig van Beethoven (1770-1827) war ein deutscher Komponist und Pianist. Seine 6. Sinfonie in F-Dur trägt den Beinamen „Pastoral“ (Op. 68), hier gespielt von West-Eastern Divan Orchester unter Leitung von Daniel Barenboim.

0:00 Allegro ma non troppo 10:51 Andante molto moto 22:40 Allegro 28:29 Allegro 32:30 Allegretto



Das „Pastoral“ wurde von Beethoven parallel mit der 5. Sinfonie komponiert und am 22. Dezember 1808 in einem umfangreichen Konzert im Theater an der Wien uraufgeführt. Sie wurde vom Publikum kühl aufgenommen – die 5. Sinfonie kam besser an.

Beethovens 6. Sinfonie bricht mit der klassischen Form einer Sinfonie, indem sie fünf Sätze hat. Sie ist eine der wenigen programmatischen Werke von Beethoven, der darin auch von seinen Spaziergängen auf dem Land erzählt.